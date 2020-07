Stéphanie Clerbois enceinte du papa de Lyam : son annonce surprise

Double surprise pour les fans de Stéphanie Clerbois. L'ancienne candidate de Secret Story (saison 4, en 2010) vient d'annoncer qu'elle fréquentait de nouveau Éric, le papa de son fils Lyam (5 ans), et surtout... qu'elle était enceinte de leur deuxième enfant !

Ce lundi 20 juillet 2020, les fans de Stéphanie Clerbois ont vu passer une photo de la jeune femme de 31 ans enceinte. Certains ont probablement dû se dire qu'elle était simplement nostalgique de sa grossesse et donc, qu'il s'agissait qu'une photo datant d'il y a cinq ans. Mais si on lit bien la légende, on apprend que la jolie Belge est enceinte d'Éric. "Je te promets de te protéger et de t'aimer aussi fort que ton grand frère. Nos chemins n'étaient pas faits pour être séparés et je sais que tu seras à nouveau un super papa @eric_221829. On a tellement hâte que tu sois parmi nous, petite crevette", a-t-elle écrit en légende de sa publication.

Elle a ensuite partagé un lien d'une page de MyTF1 sur laquelle elle dévoile aussi cette deuxième grossesse. "Je pense qu'on ne peut plus le cacher : oui, j'attends un heureux événement. Je vais le partager avec vous dans Mamans & Célèbres très prochainement", explique-t-elle au début de la vidéo. Elle a ensuite dévoilé la réaction d'Éric : "Le problème, c'est que mon conjoint n'est pas vraiment mon conjoint. On commençait un peu à se revoir, donc on était un peu paniqués tous les deux. Mais c'est un très bon papa, il s'est toujours bien occupé de Lyam." Ce dernier était très heureux d'apprendre la nouvelle et il est aux petits soins avec sa maman depuis.

Cette deuxième grossesse, Stéphanie Clerbois ne la vit pas très bien. En effet, elle a révélé qu'elle était complètement différente que celle de Lyam : "Cette grossesse est complètement différente. J'ai tellement fait la maline avec Lyam en disant que j'avais une grossesse géniale que j'ai l'opposé. Cette grossesse est catastrophique. C'est un peu comme si j'avais la gueule de bois, mais tous les jours. J'ai des poils qui poussent de partout, je suis malade tout le temps, je ne digère rien. En plus j'ai eu un petit décollement du placenta au tout début, donc j'ai dû rester alitée un temps."