Stéphanie Clerbois enceinte de son ex : "C'est un bébé surprise..." (EXCLU)

La nouvelle saison de Mamans et Célèbres fait son arrivée lundi 17 août 2020 sur TFX. Le principe est toujours le même : suivre le quotidien de personnalités connues de l'univers de la télé-réalité tandis qu'elles jonglent entre leurs activités d'influenceuses et l'éducation de leurs enfants. Lancée en janvier dernier, l'émission continue de séduire le public, notamment grâce au casting constitué d'Emilie Nef Naf, Julia Paredes, Wafa, Cindy Poumeyrol, Liam Di Benedetto, Martika, Jesta Hillmann, Kelly Helard, Julie Ricci et Stéphanie Clerbois.

Cette dernière a accepté d'accorder une interview à Purepeople.com pour évoquer ce qui attend les téléspectateurs en ce qui la concerne cette saison. L'ancienne candidate de Secret Story sera toujours accompagnée de son jeune fils Lyam (5 ans) et concrétisera de nombreux changements dans son intérêt. Avant le grand retour de l'émission Mamans & Célèbres, Stéphanie Clerbois a accepté de faire des confidences sur Eric, le père de son fils et du bébé qu'elle attend. Séparé depuis deux ans, le couple, qui fait face à cette deuxième grossesse surprise, voit sa relation évoluer. Le mot d'ordre est : doucement, mais sûrement.

Que va-t-on découvrir lors de cette nouvelle saison de Mamans & Célèbres ?

On va surtout voir que je vais chercher une nouvelle maison pour me rapprocher de l'école de Lyam et de son papa, parce que c'est vrai que les trajets sont assez longs. Sinon, on pourra suivre l'éducation de Lyam, comment j'essaye de m'en sortir en étant toute seule avec lui, et aussi mes efforts pour le faire rentrer dans le mannequinat, sans oublier mes projets professionnels, dont le site internet de vente en ligne de vêtements, qui est quelque chose qui me tient vraiment à coeur et que je veux finaliser.

Vous avez annoncé être enceinte du père de Lyam. Où en est votre relation avec lui ?

La relation avec le papa de Lyam, ça va plutôt bien même si c'est un peu compliqué. On ne va pas se mentir, c'est un bébé surprise mais tout le monde est content parce qu'au final ça reste un bébé bonheur. Donc voilà, notre relation continue à évoluer, mais ce n'est pas parce qu'il y a un bébé qu'on s'oblige à directement ré-emménager ensemble, à se voir plus, on a vraiment envie de prendre notre temps et de reconstruire quelque chose. On se dit que si on doit se remettre véritablement ensemble, il faut que ce soit solide pour refonder une famille.

N'est-ce pas trop difficile de refaire confiance à une personne avec laquelle ça n'a pas marché à deux reprises ?

Ce qui s'est passé, c'est que la première rupture, je pense qu'on s'est remis beaucoup trop vite ensemble. Il y avait des choses que je n'avais pas digérées, pas pardonnées, j'y ai cru après La Villa des coeurs brisés parce qu'on était dans un cocon de réconciliation, de paix, mais une fois de retour au quotidien, je me suis rendue compte que c'était trop tôt et que j'avais toujours une rancoeur vis-à-vis de lui. Maintenant, ça fait deux ans qu'on est séparés, mais il y a toujours des sentiments qui sont là, il y a toujours cette attirance, cette alchimie, et je pense qu'il me fallait du temps pour me rendre compte que ma place était avec lui, qu'on a beau essayer de faire chacun notre vie de notre côté, on est deux aimants. Et puis en deux ans, il y a des choses qui changent, il y a de la maturité, on sait que si on se remet ensemble, on ne fera pas les mêmes erreurs que par le passé.

Comment Lyam a-t-il réagi à cette nouvelle grossesse ? Comprend-il votre relation particulière avec son père ?

Lyam est super content parce que ça fait un an qu'il me demande un petit frère ou une petite soeur (rires). Il comprend parfaitement que papa et maman sont séparés, il a une semaine chez l'un et une semaine chez l'autre. Au début, avec Eric, on a commencé à se revoir sans le dire à Lyam, pour ne pas le perturber si ça n'allait pas ; puis, quand on a vu que ça fonctionnait bien, on s'est revus un peu avec Lyam. Donc il sait que papa et maman n'étaient plus ensemble mais qu'ils se revoient et que c'est progressif. On n'est pas du genre à se voir, puis à ne plus se revoir du tout, un coup c'est fini, un coup c'est pas fini... C'est un recommencement. On ne veut pas brusquer Lyam, donc on continue de faire une semaine chez l'un et une semaine chez l'autre, et papa vient parfois chez maman quand c'est ma semaine et vice-versa. Et Lyam est super content parce que ça reste un enfant qui veut voir ses parents se remettre ensemble.

Comment ont réagi vos proches en apprenant que vous vous revoyiez ?

Ça n'a étonné personne ! Il y a eu des erreurs dans le passé, maintenant la vie de couple n'est pas toujours rose, tout le monde est passé par des hauts et des bas et voilà dans mon entourage comme pour le sien, c'est une évidence parce que de toute façon, ce que j'ai ressenti pour Eric, je ne l'ai jamais eu avec personne d'autre. Je pense que c'est pour ça que personne n'a été étonné.

Vous aviez l'air touchée par les premières critiques concernant votre deuxième grossesse et votre relation particulière avec Eric...

En fait, ce que je n'aime pas, c'est que dans chaque bonne chose qui arrive, il faut toujours avoir de la critique. Le problème c'est qu'on est tellement dans un monde où il faut idéaliser le couple, les gens doivent être ensemble, ils doivent se marier, ils doivent avoir un bébé, etc. Alors que la vie, ça n'a rien à voir avec ça. J'ai quand même une relation avec Eric, on a eu un petit garçon, on a vécu cinq ans ensemble, il y a eu une rupture de deux ans et si on a envie d'essayer que ça refonctionne, qu'il y a un bébé surprise et qu'on décide de le garder parce qu'on est amoureux et que tout se passe bien, c'est notre choix, notre manière de vivre. Mais à un moment donné, ça me passe au-dessus.

