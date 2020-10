Angélique (Koh-Lanta) abandonnée par sa mère : confidences sur sa vie en famille d'accueil

Angélique se dévoile enfin dans Koh-Lanta, Les 4 Terres. Alors qu'elle était en danger après la réunification, lors de l'épisode diffusé vendredi 23 octobre 2020 – marqué par l'élimination de Bertrand-Kamal et Joaquina – elle a brillamment remporté le totem d'immunité. C'est sereine qu'elle a été au conseil et, cerise sur le gâteau, son portrait a enfin été diffusé ! Les téléspectateurs ont ainsi appris qu'elle a vécu en famille d'accueil, de l'âge de 5 ans et jusqu'à ses 14 ans... Pour Télé Star, elle se livre.

"Je n'en parle pas facilement mais ça a forgé mon caractère. Je suis assez pudique et surtout, je ne me plains pas", lance Angélique, pour qui prendre la parole sur le sujet a été difficile. D'ailleurs, elle fait bref à propos des raisons qui ont fait qu'elle a passé une partie de sa vie en famille d'accueil. "Ma mère biologique, avec laquelle je suis en contact, n'a juste pas pu s'occuper de moi, lance l'acolyte de Lola. Je l'ai bien vécu."

Angélique : "J'ai trouvé une deuxième mère"

Forte de son vécu, Angélique souhaite faire passer un message aux jeunes qui vivent ce qu'elle connaît que trop bien : "J'aimerais juste dire à ceux qui en souffrent de ne pas passer leur temps à se dire que leur situation est pire que celle des autres, de croire en leurs rêves. Je veux leur donner de la force." De jolis mots pour redonner espoir.

Aujourd'hui, elle s'est créé sa propre famille : ses amis. Toutefois, elle n'oublie pas tout l'amour et l'attention que lui ont apporté sa dernière famille d'accueil. "J'y ai comme ma deuxième mère, et un demi-frère", lâche-t-elle.

Rendez-vous dès 21h05 le vendredi sur TF1 afin de suivre Koh-Lanta, Les 4 Terres. Une édition toujours présentée par Denis Brogniart

