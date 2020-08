Koh-Lanta : Tous les couples nés grâce à l'émission

On le sait, pour participer à Koh-Lanta, il ne vaut mieux pas être trop regardant sur son image. Pendant de longues semaines, les aventuriers acceptent de tirer un trait sur tout confort quel qu'il soit, et notamment sur leur hygiène. Sans nourriture, sans douche, sans brossage de dents, difficile de les imaginer en train de se prêter au jeu de l'amour. Et pourtant, certains candidats ont réussi à trouver la perle rare. Retour sur ces couples qui ont remporté plus qu'un totem en participant à l'émission de TF1 !

Ceux qui sont encore ensemble

Jesta Hillmann et Benoît Assadi



En 2016, ils ont participé à Koh-Lanta, l'île au trésor. Le couple avait expliqué au cours d'un live avec Denis Brogniart que, lors du tournage, l'idée de repartir main dans la main ne leur avait même pas effleuré l'esprit. "Il n'y avait rien d'ambigu. J'étais là pour gagner, mon cerveau était programmé, il ne fallait pas me perturber. Il n'y avait pas de séduction, rien", expliquait Benoît. Pour autant, chacun avait repéré l'autre. "Quand je l'ai vu, je me suis dit qu'il était beau garçon, il est grand, brun, mignon... Mais c'est vraiment quand on a fini les poteaux que je l'ai trouvé encore plus intéressant", reconnaissait de son côté Jesta.

Et c'est en effet en fin d'aventure qu'ils se sont rendu compte qu'ils se plaisaient. Benoît, qui était en couple, avait pris le temps de rompre avec sa moitié avant de se mettre officiellement avec Jesta. Ils ont ensuite rapidement emménagé ensemble à Toulouse et se sont mariés le 1er juin 2019, alors que la jeune femme était enceinte de leur premier enfant. Juliann est né le 15 juillet 2019. En août 2020, le couple a annoncé qu'il attendait son deuxième enfant.

Candice et Jérémy

Candice et Jérémy se sont rencontrés en 2016 sur le tournage de Koh-Lanta, L'île au trésor. Après avoir (très) longtemps gardé leur idylle naissante secrète, ils ont confirmé avoir craqué l'un pour l'autre en décembre 2018. Depuis, ils sont inséparables, multipliant des voyages tantôt romantiques, tantôt d'aventure, ensemble.

En septembre 2019, la jolie blonde, qui s'apprête à lancer son centre de cryothérapie, faisait peu subtilement comprendre qu'elle était prête à passer un cap avec Jérémy, celui du mariage. Invitée à un mariage, elle avait réussi à attraper le bouquet, un gros signe à ses yeux. "La tradition veut que la jeune fille qui attrape le bouquet soit la prochaine à se marier... J'en ai attrapé deux sur deux mariages cet été. Tu attends quoi, Chouchou ?", adressait-elle à sa moitié avec humour... ou pas ?

Mathilde et Romain

Mathilde, candidate de Koh-Lanta (2017), aura réussi à garder le secret pendant un an tout rond. C'est le 6 avril dernier qu'elle révélait enfin avoir retrouvé l'amour auprès de Romain, un aventurier emblématique du programme, vu dans l'édition en Thaïlande en 2016.

Pour cet anniversaire tout particulier, la jeune femme a posté de nombreuses photos avec son chéri. "Il s'en passe, des choses, en un an. C'est là que je suis censée rajouter ce n'est que le début ? Bon okay, il semblerait que ce soit le début, alors. Hâte de voir ce qui vient après le début. Vivement le milieu, du coup", commentait-elle sous ses clichés. Rappelons qu'auparavant, elle était en couple avec un autre candidat de Koh-Lanta : Bastien.

Ceux qui se sont séparés

Yves et Carinne

Yves a participé à Koh-Lanta en 2017, édition tournée au Cambodge. Trois ans plus tard, sa vie a complètement changé. L'aventurier s'est séparé de son épouse Juliette pour rebondir dans les bras de... Carinne ! Elle aussi a participé au jeu de survie, mais c'est en 2019 qu'elle avait tenté sa chance, sur les îles Fidji. D'abord timides sur leur relation, les amoureux se contentaient de poster des photos de leur duo complice.

Pour Purepeople.com, Yves avait enfin, par la suite, confirmé la nouvelle. "Avec tous les anciens de Koh-Lanta, on s'organise des événements de temps en temps. Et à un moment, j'ai rencontré Carinne. Après, on a échangé, discuté. Ça s'est fait naturellement. On a eu ce qu'on appelle un gros crush, un coup de foudre. (...) On va dire qu'on s'est très fortement rapprochés à partir du début d'année." Malheureusement, leur belle romance n'aura pas duré. Dans un autre entretien, l'aventurier nous a appris leur rupture soudaine. "C'est la perversité d'une personne qui a manoeuvré et poussé Carinne à me manquer de respect. On ne se reverra jamais. Elle n'en a pas envie, moi non plus."

Mathilde et Bastien

Mathilde et Bastien se sont rencontrés dans Koh-Lanta Cambodge (2017), mais se sont mis en couple une fois le tournage terminé. Malheureusement, au bout de quelques mois seulement, c'était la rupture.

En 2018, Bastien nous révélait les raisons de leur séparation : "On avait une vision de la vie vachement différente. En sortant de Koh-Lanta – elle faisait des études pour être prof d'anglais –, elle se languissait d'être prof vite, d'avoir son petit boulot, ses 35 heures... Ce n'est pas un jugement, mais c'était une vie classique, banale. Moi, à ce moment-là, j'avais 23 ans. Je ne comptais pas faire de la télé, contrairement à ce qui a été dit (...), mais je venais de vendre ma pizzeria et j'étais plus dans un état d'esprit 'on voit ce qu'il se passe'. J'avais quelques sous de côté et j'avais envie de tester des choses, de voyager. Et ce n'était pas compatible avec les envies de Mathilde."

Romain et Laureen

Avant de se mettre avec Mathilde, Romain a lui aussi été en couple avec une aventurière de sa saison, Laureen. C'est au moment de la grande finale de leur promo 2016 qu'ils avaient officialisé après avoir longtemps nié qu'ils avaient craqué l'un pour l'autre. Pour Télé-Star, Laureen confessait : "Vous l'aviez bien deviné pour Romain et moi. On est ensemble. Il est adorable. Un peu chiant, mais c'est l'amour vache !" Un amour vache qui aura finalement eu raison de leur romance puisqu'aujourd'hui ils ont bel et bien pris des chemins différents.

François-David et Émilie

Lors de la saison 6 (2006), au Vanuatu, François-David et Émilie ont eu un coup de coeur. Mais ce n'est qu'une fois leur saison terminée qu'ils ont officialisé leur couple. Leur histoire est malheureusement terminée aujourd'hui. Le 3 août 2019, celui qui est devenu acteur a épousé une jolie brune, Lila Guennas.

Morgane et Benoît

Ils n'ont pas participé à la même émission et pourtant ! Benoît, candidat de la saison de 2011 et Morgane, candidate en 2008, se sont rencontrés plusieurs mois après la diffusion de l'émission à laquelle Benoît a participé. Ils se sont parlé pendant plusieurs mois via un site réservé aux anciens candidats de Koh-Lanta. Ils ont fini par se rencontrer et tomber amoureux. Le couple est aujourd'hui séparé. Benoît avait aux dernières nouvelles retrouvé l'amour dans les bras d'Hélène, une candidate de The Island, seuls au monde édition 2016.



BONUS

Denis Brogniart a lui aussi trouvé l'amour grâce au jeu d'aventure. L'animateur a d'abord croisé sa femme Hortense dans les couloirs de LCI. Voyant qu'ils partageaient les mêmes centres d'intérêt, notamment autour du voyage, Denis Brogniart lui a proposé de partir avec lui sur le tournage de Koh-Lanta, car à l'époque, elle était journaliste. Elle a accepté la proposition et c'est au cours de la saison Koh-Lanta : Bocas del Toro (en 2003, au Panama) que leur histoire d'amour a débuté secrètement. Depuis, ils ne se quittent plus.

En ensemble, ils ont ensuite accueilli des jumelles, Violette et Lili (14 ans) et une troisième fille, Blanche (12 ans). L'animateur de 52 ans a également un fils, Dimitri (19 ans, né d'une précédente union).