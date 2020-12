Alix et Mathieu (Koh-Lanta) complices : vidéo de leur départ vers une "nouvelle aventure"

Après avoir passé quelques jours à Paris pour assister à la grande finale de Koh-Lanta, Les 4 Terres vendredi 4 décembre dernier, Mathieu et Alix ont à nouveau plié bagages. Les deux aventuriers qui ont fait partie de la même équipe des Bleus au début de l'aventure ont vraisemblablement noué une belle relation. C'est ce que prouve la dernière story Instagram du sportif de haut niveau, postée dimanche 6 décembre.

Mathieu et Alix y apparaissent tous les deux, côte à côte dans un avion prêt à décoller. Et, demeurant énigmatiques, ils évoquent une "nouvelle aventure". "Comme vous le savez, l'aventure Koh-Lanta est finie, et avec Alix on a décidé de repartir dans une nouvelle petite aventure...", déclare le jeune homme. Et de poursuivre en s'adressant à sa complice : "Alix, est-ce que tu as froid ? Est-ce que tu en as marre du confinement ? Bon voilà, petit indice où on va, pas beaucoup de confinement, plus besoin de la veste... Où est-ce qu'on va ?"

Mathieu finit par proposer quatre idées de destinations où il pourrait se rendre. "Canada, Maubeuge, Ouagadougou, Guadeloupe", découvre-t-on. Mais alors, quelle est cette mystérieuse nouvelle aventure ? Et quelle est la nature de la relation entre Mathieu et Alix ? Autant de questions qui demeurent pour l'heure sans réponses. Les aventuriers se jouent peut-être également de leurs communautés et ne voyageraient finalement que vers leur Sud natal...

Le "choc" d'Alix à l'élimination de Mathieu

En attendant d'en savoir plus, rappelons qu'ils se sont montrés proches dès leur rencontre sur le tournage de Koh-Lanta. Le départ de Mathieu, éliminé brusquement par Aubin, avait d'ailleurs été un coup dur pour Alix. "Pour ma part, le choc fût rude. À ce moment là, je ne réalise pas que la personne qui m'épaule sans le savoir prend le départ soudainement, je ne réalise pas tout de suite que je deviens le 'leader' de l'équipe suite à la requête de mes coéquipiers. Et puis je fonds en larmes", expliquait-elle sur ses réseaux sociaux.

Pas sûr que la jeune femme originaire d'Aubagne s'épanchera un jour davantage sur ses sentiments envers Mathieu. Et pour cause, elle tient à son jardin secret. "Je ne m'étale vraiment pas sur ce sujet. Je garde ma vie private private, bien private (rires). Je n'aime pas trop m'exprimer sur le sujet parce que c'est personnel. Et puis on le voit aujourd'hui, les gens sur les réseaux sociaux peuvent avoir une force insoupçonnée. Je n'ai pas forcément envie de m'étaler dessus", déclarait-elle pour Purepeople.