Mathieu (Koh-Lanta 2020) éliminé : Les vraies raisons du vote d'Aubin

Tout comme Diane la semaine passée, vendredi 11 septembre 2020, Mathieu a été éliminé alors qu'il n'y avait qu'un seul vote contre lui : celui d'Aubin, en possession d'un collier d'immunité. Lors du conseil face à Denis Brogniart et aux autres membres de l'équipe du Sud, l'agent immobilier de 23 ans donne des explications moyennement convaincantes concernant son vote contre Mathieu. Au lendemain de son élimination, pour Purepeople.com, le sportif de haut niveau livre sa version.

Tout d'abord, à l'antenne de TF1, Aubin explique vouloir briser un binôme qui se serait formé entre Mathieu et Alix. "Je ne comprends pas. Il pensait qu'une alliance s'était créée chez les Bleus. Alors qu'absolument pas, lance Mathieu. Je le dis de manière très franche aujourd'hui, je n'avais signé aucun accord avec aucune personne de mon équipe. Tout le monde était sur le même pied d'égalité, j'avais le même niveau de relation avec chacun à ce moment-là." Et de poursuivre : "Il a sorti des dizaines d'explications, et il en sort encore des dizaines. Parfois, elles sont contradictoires... Et puis j'ai pu argumenter sur le fait qu'elles étaient fausses. À mon avis, les vraies raisons sont un peu plus profondes. Je ne sais pas s'il en a conscience ou pas."

Aubin, jaloux de Mathieu ?

D'après ce coureur professionnel d'ultra trail et moniteur de plongée, deux raisons ont poussé Aubin à inscrire son prénom sur le bulletin de vote. "Je pense qu'Aubin était ultrafrustré envers lui-même de ne pas être à la hauteur dans l'aventure. Il l'a vu sur les épreuves, il nous ralentissait énormément. Mais sur le camp aussi il n'apportait pas grand-chose, se souvient Mathieu. Il a peut-être créé en lui une sorte de frustration qui a fait qu'il a voulu dissiper ça sur quelqu'un. Sa jalousie s'est portée sur moi. Je ne sais pas pourquoi exactement. La vraie raison dans le fond c'était ça, pour moi."

Mais ce n'est pas tout : Mathieu estime que son camarade a "un gros manque d'attention". "Et je pense qu'avec cet outil qu'il avait qui était le collier, voter pour un élément fort, c'était une manière de faire le buzz. Je pense qu'il y a pensé. Ce sont pour moi les deux raisons principales", lance-t-il.

Après l'aventure, les deux candidats de l'équipe du Sud se sont retrouvés. Et Mathieu a cherché à comprendre pourquoi son ami avait voté contre lui. "Et il m'a sorti des raisons encore différentes. Après, je sais qu'il s'agit d'un jeu. Je ne sais pas dans sa vie quelles sont les choses qu'il a vécues d'un point de vue personnel, familial, lance-t-il. Donc je ne veux pas non plus imposer les raisons auxquelles je pense. Je ne lui ai pas dit que je pensais ça parce que ce n'est pas forcément agréable à entendre."

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.