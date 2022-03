Koh-Lanta : Myriam enceinte de Thomas, grande annonce en photo pour le couple !

Ils se sont rencontrés lors du tournage de Koh-Lanta, Les Armes secrètes. Dès le tout début du jeu, le destin les a réunis. En effet, Thomas et Myriam ont formé un binôme lors de la toute première épreuve et ne se sont plus jamais quittés tout le long de l'émission. Une fois les caméras de TF1 éteintes, la jolie brune et le grand blond ont cultivé leur complicité jusqu'à se mettre en couple. Aujourd'hui, c'est une grande annonce qu'ils font à leurs fidèles abonnés sur Instagram...

Les amoureux prennent la pose. De son côté, Myriam affiche un joli ventre arrondi de future maman, tout près de son compagnon. La jeune femme tient un pyjama rose avec l'inscription "pipelette comme maman" tandis que Thomas tient le même en noir avec l'inscription "costaud comme papa". "Que cette nouvelle vie à 5 démarre. On est extrêmement fiers et heureux de vous annoncer que la famille Koh-Lanta va s'agrandir. Quand on dit que c'est une aventure qui change la vie c'est pas une blague. Merci à mon homme, mon binôme d'être la personne que tu es", peut-on lire en légende de cette joli photo. En hashtag, la brunette se montre fière de sa belle "famille recomposée".