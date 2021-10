Myriam et Thomas (Koh-Lanta) officiellement en couple : ils forment une belle famille recomposée !

Ça y est, Myriam et Thomas ont enfin fini de nous mener en bateau ! Il était temps... Devenus inséparables depuis leur participation à Koh-Lanta, Les armes secrètes, diffusée sur TF1 du 12 mars au 4 juin 2021, les deux aventuriers de cette 22e saison du jeu présenté par Denis Brogniart viennent d'officialiser leur histoire d'amour sur Instagram. Pourtant, ils n'avaient cessé de démentir tout rapprochement intime durant des mois.

Tout était parti d'une information révélée par nos confrères de Closer en mars dernier. Le magazine nous apprenait que la professeure d'anglais et le chauffeur routier avaient craqué l'un pour l'autre lors du tournage de Koh-Lanta et que Thomas, alors en couple, avait plaqué sa compagne à son retour en France. Ils étaient ensemble depuis un an et il l'avait désignée comme contact privilégiée. C'est elle qui devait lui écrire un courrier, c'est aussi elle qui devait répondre au téléphone s'il remportait le confort de l'appel aux proches.

Mais on le sait, les coups de foudre peuvent arriver dans Koh-Lanta, plusieurs couples se sont formés grâce à l'émission et certains candidats sont allés jusqu'à se marier et fonder une famille, à l'instar de Jesta et Benoît qui sont aujourd'hui les heureux parents de deux garçons, Juliann et Adriann.

Maintenant que Myriam et Thomas forment officiellement un couple, on peut également dire qu'ils forment une belle famille recomposée. En effet, si Thomas n'a pas d'enfant, Myriam en a deux issus de sa précédente relation. La professeure d'anglais les avait dévoilés lors de sa participation à Koh-Lanta, dans son portrait. Des images remontées il y a quelques mois sur sa page Instagram, à l'occasion de la Fête des mères. "Je profite de ce jour de fête des mères pour mettre à l'honneur mes babies devenus bien grands. Ils savent à quel point je les aime et c'est l'essentiel ! Je les remercie de m'avoir soutenu dans mon rêve :-) cette aventure était en partie pour voir les étoiles dans leurs yeux et grâce à ma victoire individuelle au tir à l'arc c'est chose faite", avait-elle écrit en légende à l'époque.