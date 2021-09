Jesta Hillmann et Benoît : leur bébé de 7 mois sous cortisone, un lourd traitement

Jesta Hillmann et son mari Benoît Assadi ont partagé des vidéos de leur jeune garçon, Adriann. Sur Instagram, le couple qui s'est rencontré au Cambodge après avoir participé à Koh-Lanta en 2016, a dévoilé le traitement suivi par leur enfant. Agé de 7 mois, Adriann souffre de détresse respiratoire et doit inhaler de la cortisone pour soulager son mal. "Ca lui fait énormément de bien", explique la jeune maman de 29 ans.

Avant d'entrer un peu plus dans le détail, pour les intéressés : "Je vous montre comment se passent les inhalations pour Adriann. On le met en dessous du nez, plutôt que de lui laisser le masque sur le nez pendant cinq minutes, parce qu'il n'aime pas. Du coup, on fait comme ça pendant dix minutes".

Sous les effets du médicament, le petit blond aux yeux bleus sourit, l'air béat. Le papa, Benoît Assadi, grand gagnant de la 17e saison de Koh-Lanta se moque gentiment de son bébé, qui semble planer ! "Cool man ! Cool mon gars !", lance-t-il, en faisant le signe de paix avec ses doigts. Jesta rit aux éclats, face à l'incompréhension qui se lit sur le visage de son petit garçon, complètement sonné par la cortisone. "Oh ! Fais tourner", s'amuse à dire l'aventurier. "Il est content", répond Jesta à son mari. "Bien sûr qu'il est content", rétorque Benoît.