Jesta Hillmann maman de 2 enfants et épuisée : photo sans filtre pour évoquer sa charge mentale

Le 11 février dernier, Jesta Hillmann et son mari Benoît Assadi ont accueilli leur deuxième petit garçon, Adriann, né un peu moins de deux ans après leur aîné Juliann. Un bonheur en plus mais une charge en plus également ! En effet, avec deux enfants en bas âge à la maison, ses entreprises à gérer et sa carrière d'influenceuse, Jesta Hillmann a parfois du mal à tout concilier. Résultat, elle se retrouve épuisée. Un sentiment dont elle n'a pas honte de parler à coeur ouvert comme ce vendredi 6 août 2021.

Sur Instagram, l'ancienne finaliste de Koh-Lanta (2016) a pris un petit moment pour se confier à sa communauté, dévoilant une photo d'elle sans filtre pour témoigner de sa fatigue. "Une photo sans aucune retouche juste parce que j'essaye de bosser mais que je suis KO ! Les enfants c'est la plus belle chose au monde sans aucun doute mais on ne va pas le nier, ils nous mettent à l'épreuve psychologiquement, mentalement et même physiquement...", a-t-elle avoué.

Et pour elle d'avoir une pensée pour tous les parents dans son cas : "Clairement, comme tous les parents, parfois on craque malgré qu'on ne le montre pas forcément sur les réseaux (c'est pas par langue de bois mais quand t'es sur le fait tu penses évidemment pas à filmer ou autre). Juste pour vous dire, vous les parents, les mamans et les papas, vous n'êtes pas seuls. On passe tous par des moments difficiles, ça fait partie du jeu. Je vous envoie plein de courage et d'ondes positives."