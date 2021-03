Jesta Hillmann opère un grand changement physique : "Je ne me supportais plus"

Désormais maman de deux enfants depuis la naissance d'Adriann, le 11 février dernier, Jesta Hillmann a un planning bien chargé à la maison. L'ancienne finaliste de Koh-Lanta (2016) a tout de même trouvé le temps de prendre soin d'elle. Jeudi 18 mars 2021, elle a opéré un grand changement capillaire. Il faut dire que depuis plusieurs mois, la jeune femme de 29 ans avait beaucoup de mal à supporter sa coupe de cheveux.

Exit son tie and dye blond et sa très classique raie au milieu, la femme de Benoît Assadi a décidé de prendre un risque en optant pour une frange rideau ! Mais ce n'est pas tout, Jesta Hillmann a également retrouvé sa couleur naturelle, un beau châtain foncé.

Aussitôt sortie de chez son coiffeur, elle a partagé le résultat avec ses abonnés sur Instagram. "Changement capillaire. Après l'accouchement j'ai eu ce besoin de changer un peu de tête. Je ne sais pas comment l'expliquer mais pour Juliann ça m'avait fait pareil et je ne me supportais plus physiquement ! J'avais envie de tout refaire et tout changer ! J'ai simplement fait un léger balayage sur la base de ma couleur naturelle et une frange rideau. Vous aimez ?", a-t-elle demandé. Et c'est un carton plein puisqu'en commentaires de sa publication, la maman de Juliann (1 an et demi) et Adriann n'a reçu que des compliments.

Mais le plus important était de plaire à son homme. Là encore, le pari est réussi ! "Pour moi, c'est un gros changement, il y a peut-être des personnes qui se diront 'Je ne vois pas ce qu'elle a changé', mais pour moi c'est énorme. Je pense que je vais mettre un peu de temps à m'y habituer. Mais bon, le principal c'est que Benoît adore ! (...) Il m'a dit que je ressemblais à un mélange de Sophie Marceau, Carla Bruni et Clara Luciani ! Moi ça me va, c'est trois jolies filles donc je suis contente !", a-t-elle confié via sa story.