Benoît (koh-lanta), le père de la fille de Cécilia ? Jesta partage un étrange message

Il faut parfois avoir le coeur bien accroché quand on est une personnalité. Outre les critiques qui peuvent pleuvoir sur la Toile, elles peuvent parfois faire l'objet de folles rumeurs. Jesta Hillmann peut en témoigner car elle a reçu un étrange message, le 10 décembre 2020.

Lors du tournage de Koh-Lanta, l'île au trésor en 2016, Jesta et Benoît se sont rencontrés. Depuis, ils ne se sont plus quittés. Ils se sont mariés en juin 2019 et ont accueilli leur premier enfant Juliann un mois plus tard. Aujourd'hui, la candidate de Mamans & Célèbres attend un autre enfant, un petit garçon. Tout sourit aux tourtereaux en somme.

Mais quelques internautes qui suivent attentivement leurs aventures ainsi que celles de Cécilia Siharaj ont tenté de semer la discorde en envoyant un honteux message. "Bonjour Jesta. Mes amies et moi te suivons. On est une centaine. Pourquoi ne te méfies-tu pas de Cécilia toi qui ne te laisse pas faire et a du caractère ? Je ne voulais pas te le dire comme ça mais tu ne vois pas un air de ressemblance avec sa fille et une personne que tu connais bien ? (...) Est-ce que tu fais la naïve ou tu sais ? Mais garde ton sang-froid", peut-on lire sur la capture d'écran dévoilée par la jeune maman de 28 ans. Heureusement, cette dernière a préféré en rire et assure qu'elle a eu "l'un des plus grands fou rire de [sa] vie entière".

Son amie Cécilia aussi a réagi. La maman de Sway (1 an) a quant à elle été outrée de voir qu'une telle rumeur pouvait circuler. "Je viens de me réveiller il n'y a pas longtemps et je tombe sur ce genre de partage que Jesta m'envoie. Tellement c'est fou, on vous en fait profiter histoire que vous puissiez aussi rigoler ou vous déchainer. C'est un truc de malade. Donc en fait le père de Sway c'est Benoit... La connerie des gens. Parfois on prend sur nous, mais je vous promets que parfois c'est difficile", s'est-elle indignée.