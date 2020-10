Jesta Hillmann enceinte : le sexe de son bébé (enfin) dévoilé après avoir été "limite insultée"

Ça y est, Jesta Hillmann et Benoît Assadi ont enfin révélé le sexe de leur bébé ! Sur Instagram, la future maman a expliqué que le fait d'avoir teasé cette information sans la donner directement lui a valu des critiques. "Inutile de nous énerver (...) Limite je me fais insulter", a-t-elle relaté.

Le 11 octobre 2020, les parents de Juliann (né le 15 juillet 2019) ont annoncé attendre... un petit garçon ! Pour dévoiler cette belle nouvelle à leurs abonnés, les anciens finalistes de Koh-Lanta ont fait réaliser une courte vidéo - c'est à cause du temps du montage que le couple n'avait pas pu dire le sexe de l'enfant immédiatement - dans laquelle on les découvre au cours de leur fête Gender Reveal Party organisée le 10 octobre 2020. Entourés de leurs familles et de leurs amis, les amoureux ont dû tester leur adresse pour connaître le sexe de leur bébé.

Pour enfin savoir si Juliann aura un petit frère ou une petite soeur, les époux ont dû jouer aux fléchettes et percer des ballons qui contenaient de la peinture (bleue pour un garçon et rose pour une fille). Finalement, c'est la couleur bleue qui est sortie ! Fous de joie, les parents n'ont pu s'empêcher de s'enlacer et de s'embrasser à l'annonce de cette nouvelle.

Interviewée sur sa grossesse par Purepeople en août 2020, Jesta Hillmann avait confié qu'elle avait une préférence pour un deuxième petit garçon. Elle expliquait : "Je dois être honnête. De base, on a une préférence pour un deuxième garçon. Si on a une petite fille, on sera aussi très heureux car c'est le choix du roi. Mais comme nos deux enfants auront moins de 2 ans d'écart, on s'est dit que si c'est un garçon ils seront copains." Petit prince de cette Gender Reveal inoubliable, le petit Juliann semblait en tout cas également ravi de savoir qu'il aurait bientôt un petit frère à ses côtés.