Jesta Hillmann enceinte : son idée originale pour révéler le sexe du bébé

Impatiente de vivre cette fête qui sera inoubliable, Jesta confie : "C'est hyper important et excitant pour nous de faire ça même si j'avoue que le fait de ne pas encore savoir si ça sera il ou elle nous perturbe un peu, on a du mal à réaliser..." Peu après l'annonce officielle de sa deuxième grossesse, la maman de Juliann avait indiqué lors d'une interview à Purepeople.com ses préférences pour le sexe son bébé. "Je dois être honnête. De base, on a une préférence pour un deuxième garçon. Si on a une petite fille, on sera aussi très heureux car c'est le choix du roi. Mais comme nos deux enfants auront moins de 2 ans d'écart, on s'est dit que si c'est un garçon ils seront copains", avait-elle déclaré, déjà très excitée à l'idée d'agrandir sa famille.

Actuellement star de l'émission Mamans & célèbres diffusée sur TFX, Jesta Hillmann avait dévoilé sa seconde grossesse le 2 août 2020 sur Instagram.