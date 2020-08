Wafa (Mamans & Célèbres) bientôt mariée : "On veut un troisième enfant" (EXCLU)

La nouvelle saison de Mamans & Célèbres débarque lundi 17 août 2020 sur TFX. Après un tournage interrompu pendant le confinement, les téléspectateurs vont pouvoir découvrir la suite du quotidien de dix personnalités télé, dont celui de Wafa. Et l'ancienne candidate de Koh-Lanta avait des choses à faire ces derniers temps, comme l'organisation de son mariage à venir avec Oliver, prévu au mois de septembre prochain. Cette dernière a accepté d'accorder une interview à Purepeople.com pour évoquer tous ses beaux projets.

Que va-t-on découvrir lors de cette nouvelle saison de Mamans & Célèbres ?

Alors, ce que vous allez découvrir, c'est la maison que j'ai achetée, tous les travaux que nous avons effectués avec Oliver et ensuite tous les préparatifs du mariage !

Comment s'est passé votre enterrement de vie de jeune fille ?

On a fait un super enterrement de vie de jeune fille à Ibiza, c'était très, très cool. On a fait une journée en mer, une balade en scooter, un trek... Jesta n'a pas pu faire de bateau ni pas mal d'activités parce qu'elle était enceinte, là elle l'a annoncé, elle était pas beaucoup avec nous en fait. Il y avait aussi de très, très bonnes amies à moi. On a été vraiment été très prudentes vis-à-vis du Covid, on a loué une villa entre nous, à chaque fois qu'on se déplaçait on avait nos masques, mais, essentiellement, on restait à la maison. On a fait venir un DJ, un cuisinier... On a vraiment fait beaucoup de choses à la maison et on est restées entre nous. Je ne savais pas du tout ce qui m'attendais, mais par contre j'ai choisi la destination. C'était génial ! C'était vraiment l'enterrement de vie de jeune fille dont j'avais rêvé.

Pouvez-vous nous donner des infos sur le mariage ?

Alors, Oliver ne fait strictement rien (rires). Non, je plaisante, c'est qu'il travaille beaucoup, et je dois gérer beaucoup de choses, c'est quand même dans un mois pile poil à Toulouse ! Il y a le stress qui commence à monter. Il ne va pas falloir se louper. J'ai trouvé la robe, j'avais changé plusieurs fois, mais ça y est. Il y en aura plusieurs, vu que ce sera un mariage avec une touche d'Orient.

Qu'est-ce qui vous angoisse le plus ?

Qu'un prestataire ne se pointe pas, qu'il manque certaines choses, c'est vraiment le truc qui me fait peur.

Vos filles auront-elles un rôle lors de ce mariage ?

Elles auront un rôle, oui, elles seront bien évidemment dans la chaîne de mes demoiselles d'honneur. C'est les personnes les plus importantes. Et je suis contente que tous mes proches soient réunis, c'est ça pour moi l'essentiel.

Avez-vous pu prévoir une lune de miel ?

On a l'intention d'aller à Hawaï, si la situation Covid nous le permet. Mais on a trouvé la destination, ce sera soit les Seychelles soit Hawaï.

Songez-vous à avoir un nouveau bébé avec Oliver ?

Oui, on en a envie et on envisage de faire un troisième enfant.

Comment avez-vous vécu le confinement ?



Ça a été très dur de rester à la maison, d'occuper les enfants, c'était pas de tout repos. Après on était ensemble, on a kiffé ensemble, on a fait des activités, on a essayé de faire un peu de sport à la maison. Pour les enfants, c'était compliqué aussi, ils ont besoin de s'exprimer, de sortir. Nous à la limite, on se met une série, mais les enfants, on ne peut pas juste les laisser devant la télé, il faut déborder d'imagination. Sinon, je n'ai pas du tout gardé la ligne, c'était le pire moment pour moi, je me suis vraiment laissée aller, c'était catastrophique. J'ai pas pris de poids mais par contre je me suis ramollie. C'est pour ça que maintenant j'ai repris de bonnes habitudes, je galope tous les jours.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.