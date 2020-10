Jesta Hillmann enceinte : les coulisses de sa fête grandiose pour révéler le sexe de bébé

Le 10 octobre 2020, Jesta Hillmann et Benoît Assadi ont enfin découvert le sexe de leur deuxième enfant au cours d'une fête dite Gender Reveal. Maquillée et coiffée pour cette magnifique célébration, Jesta a d'abord filmé les coulisses de la fête et partagé plusieurs vidéos sur Instagram à ses fans.

Aux petits soins pour leurs invités, les anciens finalistes de Koh-Lanta ont fait monter un immense chapiteau blanc pour accueillir leurs proches. L'attention a également été portée aux détails notamment avec la mise à disposition de bouteilles d'eau ayant pour inscriptions "Boy or Girl, Jesta & Benoît Gender Reveal Party". Enfin, Jesta Hillmann a filmé le gâteau magique dans lequel l'organisatrice de la fête a dissimulé les cotillons de la couleur du sexe du bébé (rose pour une fille et bleu pour un garçon).

Pour rappel, les futurs parents ne connaissaient pas le sexe de leur futur bébé. Comme Jesta l'avait annoncé le 30 août dernier, les parents de Juliann (né le 15 juillet 2019) n'avaient pas souhaité connaître pour le moment le sexe de leur enfant et souhaitaient le découvrir ensemble à cette fête Gender Reveal. "Pour info avec Benoit nous ne connaissons pas encore le sexe du bébé. Nous ne le connaîtrons qu'en octobre (...) Notre sage femme écrira le sexe du bébé sur un papier et nous le donnerons directement à la décoratrice de notre Gender Reveal Party sans même le regarder (oui, oui, nous allons résister). Le lendemain on découvrira le sexe de notre bébé avec nos meilleurs amis, notre famille et Juliann. Tous ensemble !" avait-elle expliqué le 30 août 2020 sur Instagram.

Mystérieux jusqu'au bout, le couple n'a finalement pas souhaité dévoiler le sexe de leur futur bébé. "Bon les amis ça y est avec Benoît on est au courant. On vous l'annoncera très bientôt, c'est pas aujourd'hui mais on vous l'annoncera. En tout cas, on est ravis !" Encore un peu de patience donc pour (enfin) découvrir si Juliann aura un petit frère ou une petite soeur... !