Jesta et Benoît (Koh-Lanta) parents épuisés : premiers instants agités avec bébé

Après neuf mois d'attente, Jesta et Benoît ont accueilli leur fils. Le petit Juliann est né lundi 15 juillet 2019, cinq jours après le terme de la grossesse. Le couple, qui s'est rencontré sur le tournage de Koh-Lanta, l'île au trésor (TF1) en 2016, découvre peu à peu ce nouveau rôle de parents. Et ce n'est pas de tout repos...

Sur Snapchat, Jesta et Benoît partagent leur vie désormais rythmée par les réveils de Juliann. Cette nuit, l'aventurier s'est d'ailleurs montré encore plus fatigué, les yeux rouges, après chaque cri de son fils. Finalement, il a pu trouver le sommeil au moins quelques minutes comme le prouve une photo partagée par l'heureuse maman sur le réseau social. "Par contre, là où vous aviez toutes raison (les mamans), c'est qu'il fallait profiter de notre sommeil avant bébé... On ne pensait pas que ça serait à ce point ! Lol du coup, maintenant, on dort quand il dort ! 30 ou 15 minutes par-ci, par-là, c'est toujours ça", a-t-elle écrit.

Bien que fatigués, Jesta et Benoît sont aux anges d'avoir enfin pu rencontrer leur adorable bébé. Rappelons que le couple a annoncé la naissance du petit Juliann le 16 juillet 2019 sur Snapchat, partageant les premières photos du nourrisson dans leurs bras à tous les deux. En plus des nombreux messages des internautes, Jesta et Benoît ont reçu les félicitations de Denis Brogniart, animateur de Koh-Lanta, et de Christophe Beaugrand, aux commandes de La Villa des coeurs brisés (TFX), émission de télé-réalité dans laquelle ils se sont également illustrés.

Une heureuse nouvelle qui tombe un mois et demi après un jour très spécial pour le couple. En effet, le 1er juin dernier, Jesta et Benoît ont célébré leur mariage à Toulouse. En robe de mariée mettant en valeur son baby bump, la belle a dit "oui" à celui qui est depuis devenu le père de son fils. Désormais, ils n'attendent plus qu'une chose : rentrer à la maison, où la chambre de leur petit garçon est déjà prête, pour débuter cette vie à trois.

Encore toutes nos félicitations à Jesta et Benoît pour la naissance de leur premier enfant, le petit Juliann !