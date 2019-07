Jesta (Koh-Lanta) maman d'un petit Juliann : Denis Brogniart aux anges...

Mardi 16 juillet 2019, Jesta et Benoît, les finalistes de Koh-Lanta, l'île au trésor (2016, sur TF1), ont annoncé la naissance de leur premier enfant. Un petit garçon que le couple a prénommé Juliann. Evidemment, la nouvelle a aussitôt ravi les fans du programme d'aventures... mais aussi son animateur Denis Brogniart (52 ans) !

Ainsi, celui qui garde toujours un lien avec les anciens candidats de l'émission a tweeté il y a quelques heures : "Félicitations à @JestaHillmann et @Benoit_koh heureux parents d'un petit Juliann. Un futur aventurier forcément ce bébé Koh-Lanta. Je vous embrasse fort tous les trois." Quelques instants plus tôt, c'est Christophe Beaugrand qui a accueilli le couple dans l'émission La Bataille des couples (TFX) qui avait pris la parole : "Un immense bravo à Jesta et Benoît !!! Et bienvenue à Juliann ! Vous formez une magnifique famille, j'ai les larmes aux yeux, je suis tellement heureux pour vous !"

Pour rappel, c'est sur Snapchat que les heureux parents ont annoncé leur bonheur en postant une photo de leur merveille. Jesta a publié un cliché sur lequel on peut observer l'une des mains de son nourrisson ainsi qu'une toute petite partie de son visage. De son côté, Benoît a mis en ligne une image de sa chérie sur son lit d'hôpital, en train de regarder leur bébé. "Quel travail incroyable. Un seul mot : admiration", a-t-il commenté.

Jesta a ensuite révélé que son fils était né le 15 juillet, à 21h40. "Lundi 15 juillet 2019 à 21h40 Juliann nous a enfin rejoints pour notre plus grand bonheur, merci à tous pour vos messages ! Je dois vous avouer que nous sommes toujours sur notre petit nuage, on ne réalise pas encore tout ce qu'on vient de vivre", a-t-elle écrit.

Le couple a connu un autre bonheur récemment puisque Jesta et Benoît se sont mariés le 1er juin 2019.