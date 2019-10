Jesta (Koh-Lanta), son fils moqué : réaction et réponse cash

Jesta, ancienne candidate de Koh-Lanta 2016, est très en colère ! Dimanche 6 octobre 2019, alors qu'elle s'empare de son compte Instagram pour y publier une nouvelle photo de son adorable petit garçon, Juliann, né le 15 juillet dernier, elle découvre avec horreur une multitude de commentaires malveillants. Furieuse, elle s'empresse de supprimer son post et pousse un gros coup de gueule dans ses stories : "Obligée de supprimer ma dernière photo parce que j'allais clairement faire des ravages sur la moitié de la France", informe-t-elle ses abonnés dans un long message.

Maman protectrice, l'épouse de Benoît Assadi, gagnant de Koh-Lanta 2016, tient à ce que les choses soient très claires : "Mais j'ai quand même pris le temps de tout lire et de bloquer les sombres idiots qui se baladent sur mon Insta et qui, malheureusement, me suivent en plus de ça. Vous pensez quoi ? Que parce qu'on a un gros compte avec des centaines de commentaires on ne le les lit pas ? Que vous pouvez déverser vos frustrations ? Eh bien NON."

C'est pourtant loin d'être la première fois que Jesta publie un instantané de son joli bébé. Depuis plusieurs mois déjà, son compte Instagram, suivi par un million d'abonnés, s'est transformé en véritable album de famille, dans lequel elle partage son quotidien et tous ses moments de complicité avec son mari, Benoît, qu'elle a épousé le 1er juin dernier alors qu'elle était enceinte de 8 mois. Depuis son accouchement, les fans ont eu droit à de nombreux portraits du petit Juliann qui grandit chaque jour sous le regard bienveillant de ses parents... et gare à qui s'en prend à leur progéniture !

Les internautes sont désormais prévenus, il ne fait pas bon mettre Jesta en colère !