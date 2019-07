Jesta et Benoît (Koh-Lanta) dévoilent le visage de leur bébé Juliann

Jesta Hillmann (27 ans) et Benoît Assadia savourent leur nouvelle vie à trois avec leur fils Juliann. Après plusieurs photos de famille, la jeune maman a posté pour la première fois le 27 juillet une photo de type portrait de son bébé. On découvre la bouille de son fils âgé de seulement quelques jours vêtu d'une grenouillère à rayures noires et blanches. L'ancienne candidate de Koh-Lanta écrit : "Cette petite moue d'amour en dormant... je me demande de quoi rêve t'il pour être si expressif ? Comment ne pas craquer et être en totale admiration devant chaque mouvement de son bébé ? Je pense qu'on est toutes pareilles." Vous avez dit gaga ? Benoît a lui aussi dévoilé Juliann en train de dormir à poings fermés, en story.

Né le 15 juillet 2019, ce petit bout'chou se porte bien malgré une "petite détresse respiratoire" repérée par une pédiatre quelques jours plus tard. Mais que les deux jeunes parents se rassurent, le bébé semble très bien se porter puisqu'il a pris pas moins de 700 grammes en sept jours. Une belle performance saluée également par la pédiatre.

Mariés depuis le 1er juin 2019, la Toulousaine de 27 ans et Benoît avaient célébré leur mariage dans la ville rose. Le couple s'était rencontré en 2016 sur le tournage de l'émission Koh-Lanta. Ce n'est qu'à leur retour à Paris qu'ils avaient débuté une histoire d'amour. Très admiratif de sa femme, Benoît avait écrit sur les réseaux sociaux juste après l'accouchement : "Quel travail incroyable. Un seul mot : admiration."

Félicité par l'animateur Denis Brogniart en personne, le couple pourrait bientôt accueillir un deuxième bébé. Jesta confiait récemment sur Snapchat : "Est-ce que c'est normal quand je le regarde d'avoir déjà envie d'en refaire un autre ? Je ne pensais jamais dire ça si vite mais je l'aime tellement que j'en veux plein comme lui."