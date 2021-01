Jesta Hillmann, enceinte et +15 kilos : prise de poids, astuces pour perdre... elle dit tout (EXCLU)

Lorsqu'elle a appris qu'elle était tombée enceinte pour la deuxième fois durant le premier confinement en 2020, Jesta Hillmann (Mamans & Célèbres) a eu peur de reprendre du poids. Il faut dire qu'elle avait réussi à se délester des 28 kilos pris pendant la grossesse de Juliann (1 an et demi). "Je savais qu'il y aurait forcément beaucoup de travail post accouchement... Je me sentais mal dans ce corps qui ne me ressemblait pas", a-t-elle admis plusieurs fois sur ses réseaux sociaux, confiant espérer ne plus repasser par là. A quelques semaines du terme (ou quelques jours ?), Jesta Hillmann peut désormais souffler un bon coup.

"Pour le moment j'ai réussi à part si je fais une catastrophe à la fin (rires), normalement ça devrait aller. Pour Juliann, j'étais à 28 kilos et là je suis à 15 kilos, je ne compte pas les dépasser donc je pense que c'est mission réussie", s'est-elle réjouie lors d'une interview accordée à Purepeople.com. Mais alors, pourquoi une telle différence entre ses deux grossesses ? La femme du gagnant de Koh-Lanta 2016, Benoît Assadi, s'explique et se défend d'avoir voulu suivre un régime : "Je n'ai pas vraiment fait des efforts mais étant donné qu'il y a eu l'écriture du livre Jestatouille, la création des recettes pendant toute ma grossesse, forcément ça m'a fait manger équilibré, ça m'a fait manger des légumes, alors ça joue sur le poids. Pour Juliann j'ai très très mal mangé. Là, j'ai aussi fait du sport pendant le deuxième trimestre de grossesse mais honnêtement, j'ai totalement lâché. Je pense qu'il faut surtout écouter son corps, je me sentais vraiment fatiguée, donc j'ai préféré arrêter le sport."

En revanche, une fois l'arrivée du petit frère de Juliann, Jesta est prête à suivre une routine rigoureuse pour retrouver sa silhouette zéro défaut. "Je ne compte pas attendre ! Pour Juliann j'ai attendu 8 mois après avoir accouché. Cette fois, je compte prendre le 'problème' directement en charge pour éviter que ça s'installe et que ce soit encore plus difficile. En plus, ça tombe très bien, le livre sort quasiment en même temps que l'accouchement. Je vais me remettre dans mes recettes, je vais me remettre à courir tous les deux jours, reprendre une routine sportive et manger équilibré mais sans faire de régime parce que je vais allaiter." De bonnes résolutions !

