Jesta Hillmann, -28 kg avant de retomber enceinte : son corps mis à rude épreuve en 2020

Et de deux ! En août 2020, Jesta Hillmann et Benoît Assadi ont annoncé en vidéo qu'ils attendaient leur deuxième enfant, un an seulement après la naissance de leur fils Juliann. "C'est avec une immense joie que nous vous annonçons que la famille va s'agrandir. Et oui début 2021 nous serons 4 ! Bon ça va être chaud patate à la maison mdr on va négocier fort les nuits, mais c'est que du bonheur !", écrivait le gagnant de Koh-Lanta (2016) sur Instagram. Plus tard, leurs fans apprenaient que le couple s'apprêtait à accueillir un autre petit garçon.

Sur un petit nuage, Jesta a tout de même dès le départ redouter un gros détail : sa prise de poids. Et pour cause, lors de sa première grossesse, l'ex candidate de télé-réalité avait presque pris 30 kilos. C'est en mars, pendant le confinement, soit huit mois après son accouchement, qu'elle s'est reprise en main. Séances de sport quotidiennes, rééquilibrage alimentaire... La maman star a tout fait pour retrouver sa silhouette et elle a réussi ! En effet, elle n'hésitait d'ailleurs pas à poster des avant/après bluffants sur ses réseaux sociaux. "Prendre 28 kilos pour une grossesse n'est pas anodin et je savais qu'il y aurait forcément beaucoup de travail post accouchement... Je me sentais mal dans ce corps qui ne me ressemblait pas. Je ne vous cache pas que j'ai eu des phases de motivation puis de démotivation aussi comme tout le monde mais j'ai réappris à faire du sport et à bien manger. Je me sens vraiment mieux dans ce corps qui a porté la vie maintenant. Je m'aime à nouveau et c'est le plus important de se sentir bien, peu importe son poids !", confiait-elle avec transparence.

Si je pouvais éviter de repasser par là...

Jesta Hillmann n'a toutefois pas pu apprécier très longtemps le résultat de ses efforts car elle est tombée enceinte pour la deuxième fois, dans la foulée. Alors, pas question pour elle de reproduire les mêmes erreurs : "Pour Juliann, j'ai pris 28 kilos et je sais très bien pourquoi. J'ai mangé comme une ogresse pendant neuf mois. Je n'ai pas fait de sport et je ne faisais pas attention. Ce n'est donc pas venu de nulle part. Le pire, c'est que je ne peux même pas dire que c'est parce que j'ai fait de la rétention d'eau ! C'était 28 kilos de gras. J'ai mis neuf mois à les perdre alors je me suis dit que là, si je pouvais éviter de repasser par là, tant mieux", déclarait-elle lors d'une interview pour Purepeople.com.

La jolie Toulousaine ne se préoccupe cependant pas de voir sa silhouette se modifier encore une fois. Bien au contraire, elle est plus que ravie d'avoir un baby-bump toujours plus arrondi de mois en mois, en dépit des petites marques de grossesse qui vont avec. Jesta Hillmann se laisse même aller à prendre la pose en lingerie, bidou de sortie et vergetures apparentes. "Le corps d'une femme imparfaitement parfait ! Merci la vie de m'offrir ce privilège et cette chance de porter mes enfants", écrivait-elle, reconnaissante, sous un post Instagram.

Une maman bien dans sa peau

Jesta arrive donc à faire fi de ses complexes, elle qui désire avoir beaucoup d'enfants. Lors d'une autre interview pour Purepeople, elle évoquait d'ailleurs sa relation avec son corps lors de ses grossesses. "Moi, quand je suis enceinte, j'ai un ventre qui est anormalement hyper gros. Je sais que je vais certainement avoir la peau qui craque avec cette deuxième grossesse. On n'y peut rien, c'est la vie, alors autant les accepter et vivre avec, nous déclarait-elle. Au final, qu'est-ce que c'est, les vergetures, franchement ? Qui nous voit nue tous les jours à part notre chéri ?" Elle espère malgré tout ne prendre que 10 kilos jusqu'à son accouchement, prévu au mois de février. Après quoi, elle n'exclut pas l'idée d'avoir recours à du laser pour gommer ces imperfections. "Peut-être que je le ferai, on verra bien", hésitait-elle.