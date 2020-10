Jesta Hillmann enceinte : photo de son corps "imparfaitement parfait"

Après des mois à avoir resculpté son corps pour se remettre de sa première grossesse, Jesta Hillmann s'est résolue une nouvelle fois à accepter de se dévouer pour la bonne cause lorsqu'elle a appris qu'elle attendait son deuxième enfant. Si elle tient à faire attention à son alimentation pour ne pas prendre autant de poids que pour son fils Juliann, la jolie Toulousaine ne se préoccupe cependant pas de voir sa silhouette se modifier. Bien au contraire, l'épouse du gagnant de Koh-Lanta, Benoît Assadi, est plus que ravie d'avoir un baby-bump toujours plus arrondi de mois en mois, en dépit des petites marques de grossesse qui vont avec.

Très peu complexée, Jesta Hillmann s'est même laissée aller à prendre la pose en lingerie, bidou de sortie et vergetures apparentes, jeudi 8 octobre 2020. "Le corps d'une femme imparfaitement parfait ! Merci la vie de m'offrir ce privilège et cette chance de porter mes enfants", légende-t-elle avec reconnaissance. Un message qui fait du bien et qui fait écho aux expériences que beaucoup de femmes enceintes, ou qui l'ont été, ont vécues. "C'est tellement agréable que tu montres tes photos au naturel", "Merci Jesta de montrer la réalité de notre corps lorsque nous portons ce que nous avons de plus cher", "Mais il est parfait ce corps de femme enceinte !!!", peut-on lire en commentaires.