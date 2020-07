Hillary (Ch'tis) déjà à la clinique pour gommer les traces de sa grossesse

Le 1er juillet 2020, Hillary Vanderosieren a donné naissance à son premier enfant. Un petit garçon que son fiancé Giovanni Bonamy (30 ans) et elle ont prénommé Milo. Si on pensait qu'après l'accouchement, l'ancienne candidate des Ch'tis assumait sa silhouette, il n'en était rien.

Le 6 juillet dernier, la belle blonde de 28 ans s'est affichée en lingerie, cinq jours après son accouchement, dévoilant ainsi un ventre encore un peu arrondi. Le lendemain, elle a révélé à ses abonnés qu'elle avait perdu 7 kilos. Mais le 9 juillet, ce sont des confidences un peu plus tristes qu'Hillary a livrées à ses fans. "Je suis à la clinique des Champs. Ce matin, j'ai beaucoup pleuré, pour une certaine raison. Je vous expliquerai après", a-t-elle expliqué. Il a fallu attendre ce vendredi 10 juillet pour savoir ce qui lui avait fait verser tant de larmes. "Je suis allée à la Clinique des Champs parce que j'étais au bout de ma vie. Hier matin, je n'ai fait que pleurer parce que j'ai découvert que j'avais des vergetures au niveau du ventre. Du coup, Gio a essayé de me réconforter, j'étais au bout de ma vie. On est allés à la Clinique pour faire du LED. Je vais en faire tous les deux jours, parce que j'ai plusieurs vergetures. Je vous ferai voir bientôt", a-t-elle confié.

Le laser LED parvient notamment à corriger des imperfections cutanées. Cela peut également servir à rajeunir une partie du corps comme on peut le découvrir sur le site de l'établissement : "Rejulight® utilise un rayonnement lumineux monochromatique produit par des LED (Light Emitting Diode) pour stimuler l'activité cellulaire. La peau se régénère naturellement et agit sur les effets du vieillissement, les imperfections cutanées et le cuir chevelu." Pour une séance, Hillary devra débourser 150 euros à la Clinique des Champs-Élysées. Nul doute qu'elle en fera autant que nécessaire pour se sentir mieux dans sa peau.

Hillary s'est aussi mis en tête de perdre du poids pour retrouver sa silhouette. Elle a promis aux internautes de partager son évolution afin de, peut-être, en motiver certains.