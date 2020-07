Hillary (Les Chtis) maman : -7 kilos en six jours, photo dénudée pour le prouver

Le 1er juillet 2020, Hillary Vanderosieren a donné naissance à son fils Milo, fruit de ses amours avec le mannequin Giovanni Bonamy. Depuis, l'ex-star de télé-réalité devenue influenceuse est rentrée de l'hôpital avec son bébé. Et elle compte bien perdre rapidement ses kilos de grossesse comme elle l'a fait savoir en story Instagram, mardi 7 juillet 2020.

Hillary est une jolie femme qui souhaite retrouver sa silhouette. Généreuse, elle a accepté de partager avec ses abonnés les étapes de sa transformation. "Je vais vous faire voir l'évolution de mon corps. Je suis déterminée à retrouver mon corps d'avant. Ce n'est pas parce qu'on est enceinte qu'on ne peut pas retrouver son corps ou être motivée", a-t-elle déclaré tout en précisant qu'elle ne dévoilerait pas non plus de photos tous les jours.

Pour commencer, Hillary Vanderosieren a donc posté une photo d'elle dénudée, prise dans sa salle de bain. "65 kilos, ce n'est pas très joli le corps d'une femme qui vient d'accoucher", a-t-elle précisé. Puis, elle a fait savoir qu'elle avait perdu 7 kilos en six jours, soit un peu plus d'un kilo par jour. Comme elle l'a déclaré dans une précédente story, elle a notamment perdu le poids du bébé et le placenta. C'est donc à partir de maintenant que réussir à fondre va demander des efforts.

"Je peux manger et boire ce que je veux et ça, c'est la libération. Plus de restrictions", a-t-elle aussi raconté. Mais plus de restrictions ne signifie pas manger tout et n'importe quoi pour Hillary. Elle compte bien opter pour un régime alimentaire qui sera en adéquation avec son envie de perdre ses kilos de grossesse. Comme beaucoup de stars de la télé-réalité, elle fait d'ailleurs des placements produits pour So Shape, des produits minceur célèbres. Pas sûr pour autant qu'elle se contentera de quelques berlingots.

Lundi 6 juillet 2020, la belle blonde s'est dévoilée en vidéo en lingerie, mettant ainsi en avant un ventre encore rond. "Je suis officiellement rentrée à la maison. (...) J'ai encore un petit ventre. Il faut que tout se remette en place", avait-elle expliqué.