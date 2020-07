Hillary (Ch'tis): Son fiancé trop parfait ? La photo qui gêne un ex de Koh-Lanta

Le 1er juillet 2020, la vie d'Hillary Vanderosieren et Giovanni Bonamy a pris un autre sens. Ce jour-là, l'ancienne candidate des Ch'tis et le mannequin vu dans Je suis une célébrité, sortez-moi de là ont accueilli leur fils Milo. Une naissance que le couple a annoncée le 2 juillet, sur Instagram, en postant des photos qui pourraient sortir tout droit de magazines. Et cela n'a pas échappé à Benoît Assadi qui a fait une comparaison amusante sur ses réseaux sociaux.

Le grand gagnant de Koh-Lanta, l'île au trésor (2016, sur TF1) n'a pas manqué l'annonce de la naissance de Milo hier. Pour illustrer sa publication, Giovanni Bonamy a posté une photo sur laquelle il apparaît bien habillé, bien coiffé et tout sourire, son bébé allongé sur lui en train de bailler et adorable dans une petite grenouillère noire et blanche à rayures. Un moment magnifique immortalisé avec un beau cliché. Il y a bientôt un an, Benoît Assadi vivait ce même instant de bonheur. Mais on ne peut pas dire qu'il ait pris une photo aussi glamour après la naissance de Juliann, le 15 juillet 2019.

"Je pense qu'on ne part pas tous avec les mêmes chances dans la vie. Je vous dis ça tout simplement parce que je viens de tomber sur une photo Insta. Et je me demande ce qui a cloché dans ma conception ou dans ma vie, pour ne pas avoir ce résultat-là. Je vais vous montrer la photo que j'ai trouvée et ensuite la mienne dans la même situation. C'est une autre ambiance", a confié le mari de Jesta sur Snapchat. Il a ensuite dévoilé la photo de Giovanni, puis la sienne (plus réaliste) sur laquelle il apparaît torse nu, décoiffé et avec des cernes apparents, son fils Juliann qui venait de naître dans les bras. Sur Instagram, il a également dévoilé le message qu'il avait envoyé à sa chère et tendre pour lui montrer cette grosse différence. "Y a les blonds et il y a moi", lui a-t-il écrit après avoir dévoilé les deux clichés. Une publication qui a dû en amuser plus d'un.