Je suis une célébrité – La finale : Gérard Vives gagnant, Candice abandonne

C'est la fin ! Cette année, Julien Lepers, Frédéric Longbois, Alexandra Rosenfeld, Candice Pascal, Capucine Anav, Brahim Asloum, le mannequin Giovanni Bonamy, Frédérick Bousquet, la chanteuse Nilusi Nissanka, Sloane et Gérard Vives ont accepté d'embarquer pour Je suis une célébrité, sortez-moi de là et de vivre dans un campement sans vrai confort en Afrique du Sud.

Nos onze personnalités ont aussi relevé des défis afin de gagner de l'argent pour les associations qu'elles représentent. Que s'est-il passé lors de cette grande finale ? Voici la réponse...

En fin de 20e journée, Christophe Dechavanne et Laurence Boccolini se rendent sur le campement des célébrités. Ils organisent aussitôt un grand repas avec les finalistes Frédérick, Capucine, Gérard, Giovanny et Candice. Tous sont subjugués de pouvoir manger un tartare de saumon sur une belle table décorée... Capucine Anav a envie de pleurer. Même une grosse pluie n'arrête pas le dîner tant ils sont heureux de pouvoir manger à leur faim.

Épreuve du coffre

Le 21e jour, les célébrités reçoivent un indice sur leur épreuve du coffre à venir. Il s'agit d'un ressort. Elles veulent toutes finir en apothéose et amasser un maximum d'argent pour l'association du vainqueur.

Sur place, les célébrités découvrent qu'elles vont devoir s'élancer dans le vide depuis un trampoline et tenter de s'agripper à un filet disposé à quelques mètres de la plateforme. En haut de ce filet, il y a des drapeaux que les célébrités devront décrocher. Le filet peut être mis à 4 mètres pour 1000 euros de gains, 5 mètres à 2000 euros ou 6 mètres pour 3000 euros. Chaque célébrité a deux sauts.

Capucine demande 5 mètres... et réussit son saut. Elle décroche un drapeau pour 2000 euros. Elle rate malheureusement le second.

Candice demande seulement 4 mètres... et rate son premier saut. Elle rate aussi le second.

Giovanni demande 5 mètres... et réussit son saut. Il décroche un drapeau pour 2000 euros. Il tente 6 mètres pour le deuxième... et réussit encore une fois. Il remporte cette fois 3000 euros.

Frédérick souhaite tenter directement les 6 mètres... et réussit. Il décroche son drapeau pour 3000 euros. Pour son deuxième saut, il veut retenter les 6 mètres malgré une douleur aux bras.... et il rate son coup.

Gérard demande 5 mètres... et réussit son saut in extremis. Il ramène 2000 euros à la cagnotte. Pour son deuxième saut, il demande seulement 4 mètres pour assurer ses arrières. Il ramène 1000 euros supplémentaires.

En tout, les célébrités ont gagné 13 000 euros pour leur cagnotte. Le coffre contient désormais 138 000 euros et les comptes sont clos.

Épreuve éliminatoire

Un peu plus tard dans la journée, après quelques heures de repos, les célébrités arrivent sur le lieu de la dernière épreuve éliminatoire. Ils font tous face à de grandes boîtes. Dans ces grandes boîtes, ils trouveront des rouleaux avec 10 symboles différents dans un certain ordre... Ils devront recréer cet ordre après un parcours du combattant lors duquel ils feront des rencontres plus ou moins agréables.

À ce petit jeu, Candice est vite pénalisée, car elle a le plus grand mal à faire passer sa tête dans la boîte remplie de fourmis rouges... la boîte permettant de mémoriser l'ordre des 10 symboles. Elle choisit même d'abandonner après de longues minutes à ne pas pouvoir entrer dans sa boîte... Candice est donc éliminée aux portes de la grande finale.

C'est Frédérick Bousquet qui remporte l'épreuve. Il permet à l'association qu'il défend de remporter 5000 euros. Les aventuriers peuvent désormais retourner au camp pour leur dernière nuit sur place.

Finale

Réveil en douceur pour ce 22e et dernier jour d'aventure. Un message vient leur annoncer qu'ils doivent dire adieu au camp et se diriger vers l'épreuve finale.

Sur place, après avoir évoqué leur association chacun leur tour, les célébrités apprennent qu'elles vont être attachées à des élastiques les unes après les autres et qu'elles vont devoir maintenir une boule au-dessus du sol grâce à deux rondins de bois. Seulement voilà, des rangers seront là pour tenter de les déconcentrer au cours de l'épreuve... des bestioles vont venir leur grimper dessus ! C'est au bout de 4 minutes que cette horrible difficulté vient les perturber. De gros cafards leur grimpent dessus, évoluent sur leur visage...

Capucine Anav a bien du mal à cacher son dégoût. Les muscles de Gérard et de Frédérick tétanisent et deviennent un handicap au bout de 10 minutes... Après un suspense haletant et un chrono impressionnant de 59 minutes, c'est finalement Gérard Vives qui remporte cette saison de Je suis une célébrité, sortez-moi de là !