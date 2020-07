Hillary (Les Chtis) maman : elle dévoile son corps 5 jours après l'accouchement

La vie d'Hillary Vanderosieren a changé le 1er juillet 2020. Ce jour-là, l'ancienne candidate des Ch'tis (W9) et son fiancé Giovanni Bonamy (30 ans) ont accueilli leur premier enfant. Un fils que les jeunes parents ont prénommé Milo. Cinq jours après son accouchement, la candidate de télé-réalité a assumé son corps et l'a dévoilé en story Instagram.

Une grossesse peut complètement transformer un corps. Certaines femmes ont parfois du mal à s'assumer après leur accouchement, tant elles ne le reconnaissent pas. D'autres préfèrent le mettre en avant afin de, peut-être, aider quelques mamans à s'accepter telles qu'elles sont avec leurs kilos de grossesse et leur ventre, souvent encore arrondi après la naissance de leur bébé. Hillary fait partie de la deuxième catégorie et l'a prouvé ce lundi 6 juillet 2020.

En story Instagram, la belle blonde s'est dévoilée en vidéo en lingerie, mettant ainsi en avant un ventre encore rond. "Je suis officiellement rentrée à la maison. (...) J'ai encore un petit ventre. Il faut que tout se remette en place", a expliqué Hillary. Elle a également dévoilé des vidéos de sa famille et de celle de Giovanni chez eux. Tous sont venus rencontrer l'adorable Milo.

C'est le 2 juillet dernier qu'Hillary a annoncé la naissance de son fils. "Je suis heureuse de vous présenter notre fils Milo, né le 01/07/2020 et pèse 3,6 kg. Cette photo d'une maman et son fils faisant le peau-à-peau à la naissance représente l'amour, le bonheur, je n'ai pas de mots pour vous dire ce que mon coeur ressent aujourd'hui. Je suis la femme la plus heureuse du monde avec un fiancé qui a été là chaque seconde dans cette aventure. Giovanni, mon amour, tu m'as donné tout le courage nécessaire à faire de notre fils une merveille et un accouchement merveilleux. Ma famille s'est agrandie... bienvenue, mon fils, dans cette belle aventure qui s'appelle la vie", a-t-elle écrit en légende d'une photo de sa merveille et elle.

De son côté, Giovanni a également fait une belle déclaration et a publié une photo en compagnie de son bébé. Un cliché qui a fait réagir un ancien candidat de Koh-Lanta...