Hillary Vanderosieren pète les plombs : son fils Matteo dans une situation "catastrophique"

C'est dans la joie et la bonne humeur qu'Hillary Vanderosieren a partagé une photo de son nouveau corps, sur Instagram, le 23 octobre 2022. Mais quelques jours plus tard, la candidate de Mamans & Célèbres (TFX) a perdu son beau sourire à la suite d'un imprévu impliquant son fils Matteo (11 mois).

C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vases ! Depuis sa naissance, le frère de Milo (2 ans) enchaîne les déconvenues. Très vite, Hillary Vanderosieren et Giovanni Bonamy ont appris que leur fils souffrait de deux malformations cardiaques. Il a donc fini par être opéré comme l'avait dévoilé sa maman sur les réseaux sociaux. En outre, Matteo a une santé fragile et on lui a récemment diagnostiqué un staphylocoque et un haemophilus dans une oreille. Il est donc surveillé de près, un nouveau coup dur pour les parents.

Hillary pète les plombs

Comme si cela ne suffisait pas, un moment qui aurait dû être heureux et émouvant s'est vite transformé en véritable cauchemar. Le 25 octobre, Giovanni Bonamy a partagé une vidéo durant laquelle Matteo se faisait couper les cheveux. "Elle est en train de lui raser les cheveux ?", peut-on entendre son épouse dans un premier temps. Et dans la story suivante, c'est une Hillary déchaînée que les internautes ont pu découvrir. "Non mais la honte, c'est quoi ça", s'indigne-t-elle, alors que la coiffeuse, qui n'a pas terminé son travail, est en train de ranger ses affaires. "Hillary a littéralement pété un plomb", peut-on lire en légende d'une vidéo sur laquelle on peut voir la tête de son fils. "Bon voilà, la coupe de cheveux de Matteo est catastrophique. Il a des trous partout, il est rasé à blanc. Laisse tomber. Ca lui fait un look pas possible. Hillary a crié, moi j'ai gardé mon calme", a ensuite confié le beau mannequin alors qu'il se trouvait en voiture. Il a ensuite expliqué que ce mercredi 26 octobre, ils avaient rendez-vous chez un autre coiffeur pour tenter de rattraper les dégâts. "Il y a pire, mais c'était sa première coupe. Ca fait mal au coeur", a-t-il conclu. Et aujourd'hui, il a dévoilé le résultat de sa nouvelle coupe. Ainsi, ses abonnés ont vu que désormais, il était rasé sur les côtés et qu'il avait des cheveux un peu plus longs sur le dessus. Un résultat qui a ravi le couple.

De son côté, Hillary a aussi pris la parole sur son compte afin de faire part de sa colère après la "vraie dinguerie" qui s'était produite. "Vous ne vous imaginez pas à quel point j'ai pleuré jusqu'à un point où je lui ai dit de sortir. (...) Elle lui a fait des trous partout dans la tête", a-t-elle avoué dans un premier temps. Et un peu plus tard dans la journée, elle a déclaré : "Notre petit guerrier a toujours un staphylocoque et un haemophilus dans son oreille. On vient d'avoir les résultats. On va continuer les antibiotiques et les gouttes. On va retourner à l'hôpital vendredi voir ce que ça donne. Petit guerrier de la vie. Et pour revenir à cette histoire de coupe de cheveux. (...) Ca m'a fait trop mal au coeur. Matteo est passée par plein de phases et là c'était sa première coupe de cheveux. Je me suis dit : 'Non, pourquoi !'"

Heureusement, ce n'est désormais plus qu'un mauvais souvenir.