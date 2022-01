Hillary Vanderosieren, son bébé de quelques semaines opéré du coeur : des malformations en cause

Heureusement, c'est en France qu'Hillary et Giovanni ont décidé de faire suivre le petit Matteo, où ils sont entourés et aidés de leurs familles. Un aspect non négligeable surtout qu'ils ont également besoin de s'occuper de leur aîné Milo (1 an et demi). "Nous vivons aujourd'hui des moments difficiles, certainement les pires de notre vie. Mais Matteo en ressortira plus fort", a bon espoir l'ancienne star des Ch'tis.