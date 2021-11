Hillary Vanderosieren et son fils Milo à l'hôpital : double grosse frayeur pour la jeune maman

C'est une soirée dont Hillary Vanderosieren et ses proches se souviendront longtemps. Sur son compte Snapchat, l'influenceuse et ancienne candidate de télé-réalité, qui attend son deuxième enfant pour très bientôt, a partagé une double mésaventure. Venue à Paris avec son mari Giovanni Bonamy pour accoucher, celle qui habite à Dubaï a laissé son fils Milo (1 an) à ses parents, le temps d'accueillir son nouveau-né sereinement. Mais dans la nuit du 22 au 23 novembre, Hillary Vanderosieren a dû se rendre d'urgence à la maternité pour ce qui se révèlera être une fausse alerte d'accouchement. Au même moment, à quelques kilomètres d'elle, son petit garçon entrait également à l'hôpital.

"Milo aux urgences ! Fiévreux et malade. J'espère que tout va bien pour mon boy", a-t-elle confié à ses abonnés, en partageant une photo de son fils dans les couloirs de l'établissement. "Milo était à l'hôpital pendant qu'on était à la maternité. Sa fièvre ne descendait pas, il toussait beaucoup et avait le nez qui coulait. Il ne réagissait pas, ça n'allait pas trop. Mes parents l'ont donc emmené aux urgences", a raconté la maman, qui s'est fait un sang d'encre pour son petit.

"Ils sont restés plusieurs heures et au final, il a un virus respiratoire, qui a pu être traité à temps. Ils ont tous les antibiotiques, tout ce qu'il faut pour bébé Milo, donc ça va", a rassuré celle qui partage son quotidien dans Mamans & Célèbres.