Hillary Vanderosieren et Giovanni en désaccord sur le prénom de leur futur bébé, les internautes s'en mêlent

Le temps file et l'influenceuse Hillary Vanderosieren en est déjà à son deuxième trimestre de grossesse. L'ancienne candidate de télé-réalité et son fiancé Giovanni Bonamy, ex-participant de Je suis une célébrité, sortez-moi de là !, sont à la recherche d'un prénom pour leur enfant.

Sur Snapchat, la jeune femme a expliqué la difficulté qu'elle et son conjoint ont pour se mettre d'accord sur un nom : "Quand je vois à quel point on galère à trouver un nom de garçon ! Il faut que ça aille avec Milo, que ça sonne un peu italien... je me dis que si on fait un troisième enfant et que c'est encore un garçon, on sera mal barré !"

Allongée sur son transat, en direct de Saint-Tropez, celle que l'on a pu voir dans Les Princes et les Princesses de l'Amour ajoute :"Franchement on ne trouve pas, on se dit 'pourquoi pas', après on se dit 'non', après 'si'... On ne sait pas."

Le couple est un peu pressé par le temps : en effet, bébé numéro deux doit pointer le bout de son nez, à la fin de l'année. "On a encore 3 mois et demi !", a confié Hillary Vanderosieren.