Hillary Vanderosieren enceinte de son 2e enfant : le sexe révélé, larmes et émotion au rendez-vous !

Jeudi 1er juillet 2021 était un grand jour pour Hillary Vanderosieren. La jeune femme, révélée dans Les Ch'tis (W9) et désormais candidate phare de Mamans & célèbres (TFX), a fêté le premier anniversaire de son fils Milo, né de ses amours avec son compagnon le mannequin Giovanni Bonamy. Mais c'était aussi l'occasion pour le couple d'annoncer le sexe de leur deuxième enfant à leurs proches !

C'est sur Instagram que la jeune maman de nouveau enceinte a fait la grande annonce, dimanche 11 juillet 2021. Hillary Vanderosieren partage une superbe vidéo sur laquelle elle apparaît en rose, aux côtés de son amoureux Giovanni Bonamy en bleu et de leur petit garçon Milo en blanc. Devant une arche de ballons des mêmes couleurs, un homme joue du tam-tam... et une fumée bleue se dessine et Hillary fond en larmes ! Le couple attend donc un deuxième garçon !

"Comme vous pouvez le voir, beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes... Que de l'amour. Chaque fois que je revois cette vidéo je pleure. Je vous aime ma famille", écrit la belle en légende. Et son amoureux de confirmer : "Comme vous pouvez le constater, j'étais super stressé car je ne connaissais pas le sexe de mon futur bébé...

Beaucoup d'émotions."

Larmes de joie après la crainte de malformations pour le bébé

Alors que l'adorable petit Milo n'était qu'un petit bébé de quelques mois, Hillary Vanderosieren est tombée enceinte d'un deuxième enfant. "Baby 2 is coming. Quoi de mieux que la fête des mamans pour vous annoncer que notre famille s'agrandit. Bonne fête les mamans. Milo aura un petit frère ou une petite soeur, pour le plus grand bonheur de ses parents", avait-elle indiqué le 30 mai dernier en légende d'une superbe photo en famille. Milo y tenait dans ses mains le test de grossesse de sa mère, tandis qu'Hillary dévoilait une première échographie.

Après cette belle annonce, la joie a fait place aux doutes. En effet, l'ex-compagne de Vincent Shogun, lui aussi figure emblématique des Ch'tis, avait évoqué de potentiels problèmes pour son bébé. "On m'a dit des trucs de fou à Dubaï. Depuis trois mois et demi on me fait comprendre que mon bébé a des anomalies, des malformations et tout", avait-elle lâché après l'annonce de sa deuxième grossesse. Finalement, c'est avec des larmes de soulagement que la belle révélait que ce bébé qui grandit en elle est en parfaite santé !

Encore toutes nos félicitations à Hillary Vanderiosieren et Giovanni Bonamy pour l'arrivée prochaine de ce deuxième bébé, et a Milo pour son nouveau rôle de grand frère.