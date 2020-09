Hillary (Les Ch'tis) maman insouciante ? Une vidéo avec son fils Milo dérange

Le 1er juillet 2020, Hillary Vanderosieren a donné naissance à son premier enfant. Un petit garçon prénommé Milo qu'elle a accueilli avec son fiancé Giovanni Bonamy. Depuis, comblé par ce petit bout de chou, le couple multiplie les apparitions craquantes à ses côtés sur leurs réseaux sociaux respectifs. Mardi 8 septembre 2020, l'ancienne candidate de télé-réalité a d'ailleurs souhaité partager de nouvelles images de son nouveau-né sur Instagram. Il s'agit d'une vidéo immortalisée lors de leur séjour en Martinique dans laquelle Hillary barbote tranquillement dans la piscine de son hôtel avec Milo. "Les premières vacances de Milo", légende-t-elle tendrement.

Si la publication a de quoi les faire fondre, ses 2 millions de followers se sont pourtant montrés très critiques à son égard, la jugeant indifférente au danger qu'elle fait courir à son fils. Et pour cause, il n'aurait pas du tout l'âge de prendre son premier bain. "J'ai dû attendre ses 4 mois avant de la plonger dans une piscine avec du chlore!", "Habillé ou pas, on ne met pas un bébé dans une piscine avant 4 mois au minimum !!!! C'est dingue", "Il est trop petit pour aller dans l'eau. À cet âge-là, les bébés ont encore du mal à réguler leur température", "Pas de piscine... il est beaucoup trop jeune ! Tu n'as personne autour de toi pour te le dire ?", "Ils font n'importe quoi avec les bébés", "Attention à la piscine, il n'a pas tous ses vaccins et son corps ne sait pas réguler sa température tout seul", lui a-t-on adressé entre autres dans les commentaires. Pour l'heure, Hillary n'a pas réagi à ces virulentes piqûres de rappel.

Elle n'a d'ailleurs pas franchement l'air d'y porter beaucoup d'intérêt au vu de ses stories suivantes, qui révèlent qu'elle continue de passer du bon temps. C'est avec plusieurs membres de sa famille qu'elle s'est envolée sur l'île des Caraïbes, profitant du soleil et des activités locales.