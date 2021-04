Hillary Vanderorisien (Mamans & Célèbres), son fils Milo à l'hôpital : "Il respire mal, il n'est pas top..."

Panique à Dubaï. Hillary Vanderosieren, révélée dans Les Ch'tis font du ski (W9) en 2012, et son amoureux Giovanni Bonamy font face à un réel coup dur : leur fils Milo (9 mois) est malade. Direction les urgences sans plus tarder pour la petite famille... Mercredi 31 mars 2021, en story sur Instagram, la jeune maman donne des nouvelles.

"Les amis, on est dans la voiture. On va en direction de l'hôpital. Parce que Milo a 39 de fièvre, du coup c'est chaud. On va aller voir ce qui se passe. Il a le nez qui coule à bloc, il tousse, il fait du caca liquide. On va checker tout ça", confie l'ancienne camarade de Gaëlle Petit et Adixia dans Les Ch'tis. Sur place, le couple câline le petit Milo tandis qu'il est soumis à différents tests et une prise de température.

De retour à la maison, Hillary Vanderosieren donne un compte rendu de ce passage à l'hôpital à ses deux millions de followers sur le réseau social de partage d'images. "Milo a fait tous les tests, pour voir si ce n'était pas la grippe ou autre chose. Mais je pense qu'en fait il a pris un coup de chaud, peut-être quand on a été dans le désert il y a deux jours. Ou peut-être à cause de la clim, chaud/froid à répétition", indique-t-elle.

Inquiète car son adorable petit garçon est "dans un état qui n'est pas top", la candidate de télé-réalité qui participe actuellement à Mamans & Célèbres sur TFX se montre un brin confiante : "On a tous les médicaments, pour la gorge, le nez, la fièvre, les suppositoires, même un spray à l'eucalyptus à mettre au niveau des épaules pour qu'il respire mieux. Parce que là il respire trop mal. On a fait tous les tests respiratoires, et rien."

Ce jeudi 1er avril 2021, au petit matin, Hillary Vanderosieren donne des nouvelles de Milo, qui a semble-t-il passé des heures difficiles. "Matinée très compliquée. Il n'a quasiment pas dormi de la nuit. Là, il a fait une sieste et ça a l'air d'aller un peu mieux", confie-t-elle.

Espérons que l'état de Milo s'améliore au fil de la journée et que la jeune maman annonce de belles nouvelles !