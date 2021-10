Hillary Vanderosieren évoque son futur accouchement, une opération est prévue (EXCLU)

A l'occasion de la nouvelle saison de Mamans & Célèbres, en diffusion sur TFX, Hillary Vanderosieren a accepté de répondre aux questions de Purepeople.com. L'ancienne candidate de télé-réalité devenue influenceuse a notamment évoqué sa nouvelle grossesse. Car oui, la fiancée de Giovanni Bonamy est enceinte de leur deuxième enfant. Après Milo (né en juillet 2020), c'est encore un petit garçon qui va rejoindre leur famille très prochainement. Si elle est plus à l'aise avec cette deuxième grossesse, Hillary Vanderosieren redoute toutefois l'accouchement. Et pour cause, pour son aîné, la jolie blonde de 29 ans avait dû subir une césarienne. Une intervention qui va encore une fois se répéter. Elle explique.

Pourquoi avez-vous eu une césarienne lors de votre premier accouchement ?

Je voulais accoucher naturellement et en fait, on a eu des complications, j'ai été déclenchée trois fois, ça ne fonctionnait pas et Milo avait le cordon autour du cou et du coup j'ai dû avoir une césarienne d'urgence à la maternité.

Craignez-vous que cela se reproduise ?

J'y pense tous les jours parce que je suis obligée de refaire une césarienne. Je suis retombée enceinte trop tôt et mes cicatrices sont trop fraîches donc ils ne veulent pas prendre de risques et ils préfèrent me refaire une césarienne. Du coup j'y pense tous les jours parce que je sais ce que j'ai vécu.

Vous allez rentrer en France pour l'accouchement. Pourquoi ce choix ?

Parce que déjà, les premiers mois à Dubaï, ils ne m'ont pas du tout donné confiance sur le fait d'accoucher ici. Ce n'est pas non plus une question d'assurance parce qu'on a des assurances internationales, donc on est couvert dans le monde entier. C'est surtout pour avoir la même maternité que Milo, je voulais le même docteur, j'ai quand même une césarienne, c'est une lourde opération donc je veux que ça se passe dans de bonnes circonstances. Et à la sortie de la maternité, je trouve ça sympa d'avoir nos amis et nos familles pour voir le petit, c'est quand même important.

Vous avez confié il y a quelques mois avoir du mal à trouver un prénom pour le bébé, notamment parce qu'avec Giovanni, vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord. Le prénom est aujourd'hui trouvé ? Un petit indice ?

Non, il n'est toujours pas trouvé... On a des idées, moi je voulais un prénom un peu américain et Gio plutôt italien comme Milo. Du coup, on n'était vraiment pas d'accord. On aime Alessio, Roméo, Mateo... Des choses comme ça donc je pense que ce sera ce genre là.