Hillary fiancée à Giovanny depuis 2 ans... on connaît enfin la date du mariage !

Hillary et Giovanny sont les heureux parents d'un petit Milo, né le 1er juillet 2020. Et c'est fou comme le temps passe puisque le petit garçon a fait ses premiers pas il y a quelques jours ! Bientôt, Monsieur deviendra grand frère. Et si l'on sait que maman attend un garçon, on ignore pour l'heure comment il se prénommera. "Quand je vois à quel point on galère à trouver un nom de garçon ! Il faut que ça aille avec Milo, que ça sonne un peu italien... je me dis que si on fait un troisième enfant et que c'est encore un garçon, on sera mal barré !" expliquait l'influenceuse. Réponse au mois d'octobre...