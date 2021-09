Hillary (Mamans & Célèbres) : Maman fière, elle partage un moment important de son fils Milo

Très fière, Hillary Vanderosieren a partagé une grande étape dans la vie de son fils Milo : ses premiers pas ! Le 18 septembre 2021, l'ancienne candidate des Princes et des Princesses de l'amour a dévoilé des images craquantes de son petit garçon, en train de marcher pour la première fois tout seul comme un grand. "Je vous annonce aujourd'hui un heureux événement. MILO MARCHE ÇA Y EST !!!!!! On peut le dire à 14 mois Milo marche :))Trop heureuse !!! Mon petit bébé grandit alalaaaaa le temps passe vite" a écrit la candidate de télé-réalité en légende de son post.

"Les premiers pas... un instant magique!! Mais ç'est le début de la course dans tous les sens !", "Mon fils à marché à 13 mois. Chaque enfant va à son rythme, beaucoup de parents l'oublient. C'est magique de voir leur évolutions, on est fière de nos enfants", "Bravo ! Un nouveau cap de franchi" ont rapidement commenté des fans de la candidate de l'émission Mamans & Célèbres (TFX).

Enceinte de son deuxième enfant, la compagne de Giovanni Bonamy attend une nouvelle fois un petit garçon qui devait naître le mois prochain. Récemment, la jeune femme confiait tenter de trouver le futur prénom du petit frère de Milo, non sans difficultés. En juillet dernier, sur Snpachat, la jeune maman avait ainsi expliqué qu'elle avait beaucoup de mal à se mettre d'accord sur un prénom avec son conjoint : "Quand je vois à quel point on galère à trouver un nom de garçon ! Il faut que ça aille avec Milo, que ça sonne un peu italien... je me dis que si on fait un troisième enfant et que c'est encore un garçon, on sera mal barré ! (...) On a encore 3 mois et demi !" Le terme se rapproche donc à grand pas !