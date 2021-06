Hillary Vanderosieren enceinte et volée à son arrivée en France : "Je suis choquée..."

Après Milla Jasmine et son altercation à la gare de Lyon qui lui a valu une garde à vue, ce fut au tour d'Hillary Vanderosieren de faire face à des mésaventures dès son retour en France. La jeune femme qui est actuellement enceinte de son deuxième enfant se réjouissait pourtant de retrouver ses proches mais à peine descendue de l'avion en provenance de Dubaï, elle a déchanté.

Ses abonnés Instagram et Snapchat ont constaté qu'un problème était survenu ces derniers jours en raison de l'absence d'Hillary sur ces plateformes sociales. Dimanche 27 juin 2021, la jolie blonde et son fiancé Giovanni Bonamy ont refait surface pour expliquer en partie ce qui leur était arrivé. "Ça y est nous revoilà après de longues, longues péripéties. Ça fait quasiment trois jours qu'on n'est pas sur les réseaux, parce qu'il nous est arrivé des trucs de fou en arrivant", a-t-elle déclaré en story. Et d'ajouter : "On nous a volé nos trois téléphones. Du coup, plus d'accès aux réseaux ni rien, on ne pouvait prévenir personne".

Hillary Vanderosieren et Giovanni Bonamy ont ensuite rassuré en expliquant avoir pu retrouver leurs habitudes en se procurant de nouvelles cartes SIM et de nouveaux téléphones. Le couple ne s'est toutefois toujours pas remis de ses émotions. "Tout ça avec un bébé, avec Milo, avec Perle. Vraiment on a vécu des trucs, méga, méga compliqués. Nous qui étions super contents de rentrer, bah franchement on s'est dit le retour en France... On est censé être en vacances et le début fut chaotique, catastrophique ! Je n'ai pas les mots. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce qu'elle est vraiment interminable mais vraiment je suis choquée", a conclu sur le sujet la maman de Milo (11 mois).

Hillary et Giovanni on pu malgré tout se changer les idées en débarquant par la suite à Paris, où ils multiplient les sorties familiales malgré le temps morose.