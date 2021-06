Hillary (Mamans & célèbres), des malformations chez son bébé ? Très émue, elle fait une grande annonce

Dimanche 30 mai 2021, jour de la fête des Mères, Hillary Vanderosieren a annoncé une grande nouvelle. La jolie blonde est enceinte de son deuxième enfant ! Un heureux événement pour elle, son amoureux Giovanni Bonamy et leur petit Milo (11 mois). Mais cette grossesse, elle la vit avec "pas mal de complications" comme elle l'explique en story sur Instagram. Alors que des médecins lui ont expliqué que ce second enfant souffrirait peut-être de malformations, la voilà qui donne des nouvelles après un autre rendez-vous.

Le diagnostic de Dubaï n'était pas bon. De retour en France pour quelques jours, Hillary Vanderosieren en a profité pour passer une échographie de contrôle ce mercredi 2 juin 2021. Et c'est avec soulagement, les yeux humides, que la candidate de télé-réalité vue dans Les Ch'tis, Les Marseillais VS Le Reste du monde (W9) puis plus récemment dans Mamans & célèbres (TFX) partage sa joie.

"Je suis super contente. Officiellement, tout est normal. Franchement, c'est trop cool, je suis trop trop trop contente, lance-t-elle. Je n'attendais que ça, que l'on me dise que tout est normal et qu'en gros à Dubaï on m'a fait des frayeurs pour rien. Donc voilà, on a vécu des moments très difficiles alors qu'en vrai tout était normal." Et d'ajouter : "J'ai les yeux qui brillent. Je pleure très facilement en ce moment."

Une naissance prévue pour novembre

Après avoir officialisé sa deuxième grossesse, la jeune maman s'était confiée à coeur ouvert à ses followers. "On m'a dit des trucs de fou à Dubaï. Depuis trois mois et demi on me fait comprendre que mon bébé a des anomalies, des malformations et tout", avait-elle déclaré. Désormais, après un contrôle en France, la voilà rassurée quant à l'état de santé de son petit bébé.

Toujours ce mercredi 2 juin 2021, lors d'une session questions/réponses en story sur Instagram, l'ex-compagne de Vincent Shogun a précisé connaître déjà le sexe de ce deuxième bébé dont la naissance est prévue pour le mois de novembre. "Mais Gio ne le connaît pas. Surprise pour tout le monde !", a-t-elle lancé. Reste plus qu'à attendre l'annonce officielle !