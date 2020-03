Hillary des Ch'tis, enceinte : Son fiancé Giovanni la laisse pour la Tanzanie

View this post on Instagram

We flew to this small Massa village in Tanzania to assist in the construction of the primary school we financed with our association @rh_unitaid As you can see we are more than happy and very proud on these pictures we wanted to help them few hours but I think we were a waste of time for them We will be back for the inauguration in a few months. Pour ceux qui nous ont demand plus prcisment quoi consistait cette anne notre voyage en Tanzanie. Nous sommes venu assister avant tout aux travaux de l'cole primaire que notre association @rh_unitaid a financ. Je vous invite suivre notre page @rh_unitaid pour suivre nos aventures en Tanzanie. Nous voulions les aider quelques heures sur le chantier mais je pense qu'on taient une perte de temps plus qu'autre chose ^^