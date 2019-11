Hillary et Giovanni : Première sortie en amoureux depuis leurs fiançailles

Ce mercredi 13 novembre, l'avant-première française de La Reine des Neiges 2 avait enfin lieu. Un rendez-vous très attendu pour de nombreux papas et mamans célèbres à l'image de Moundir ou encore d'Élodie Gossuin. Ces derniers ont régalé leurs bouts de chou respectifs en les emmenant découvrir les nouvelles aventures d'Elsa et Anna.

Mais le dessin animé qui rencontrait un énorme succès il y a déjà six ans ne fait visiblement pas le bonheur des seuls enfants. Parmi les personnalités à avoir fait le déplacement au Grand Rex à Paris, il y avait également Hillary et son chéri Giovanni Bonami. Le couple fraîchement fiancé est apparu très amoureux, bras dessus bras dessous lors du photocall. L'ancienne candidate des Anges avait du mordant dans un look au motif léopard. Quant au jeune homme de 29 ans vu dans Je suis une célébrité, sortez-moi de là, il brillait d'élégance dans un costume noir.

Il s'agit là de leur première sortie publique depuis l'annonce de leurs fiançailles. Eh oui, le 7 novembre dernier, Hillary partageait la bonne nouvelle de manière pour le moins originale. Sur son compte Instagram, elle postait une photo très sexy sur laquelle elle embrasse son compagnon tout en étant plaquée contre un mur. "Fiancée ! Ma promesse est de t'aimer pour l'éternité, Giovanni Bonamy !", a-t-elle inscrit en légende.

Pour obtenir un "oui" de sa belle, le mannequin influenceur lui a offert une magnifique bague signée Cartier. Une création en or rose sertie d'un joli diamant qui vaut au minimum 2 160 euros et peut monter jusqu'à plus de 29 000 euros pour un diamant de 1,5 carat. Mais quand on aime, on ne compte pas !