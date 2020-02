Hillary des Ch'tis enceinte : sa prise de poids très "difficile à vivre"

L'année 2020 s'annonce comme étant l'une des plus belles pour Hillary. À 28 ans, l'ancienne candidate emblématique des Ch'tis, puis des Marseillais est actuellement enceinte de son premier enfant. Un véritable bonheur qu'elle attend impatiemment avec son fiancé, le mannequin Giovanni Bonamy. Mais voilà, alors qu'elle entame son sixième mois de grossesse, le moral de la jolie blonde commence à baisser. La raison ? Les nombreux changements que rencontre son corps au fil des semaines. Sur Instagram, Hillary s'est quelque peu confiée sur ses craintes vis-à-vis de sa prise de poids.

"Je vais vous parler un peu de ma grossesse, débute-t-elle son long texte. Je suis aujourd'hui à 23 SA. (...) Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais heureuse, mais j'avais peur... Peur de pas être à la hauteur, peur de pas savoir tout gérer dans ma vie comme je l'ai toujours fait. Et la PRISE DE POIDS ! Quelle angoisse de monter sur la balance... Quelle angoisse de voir son corps changer. Tout le monde me dit que c'est pour la bonne cause... Facile à dire." Et de reconnaître : "Je vois mon corps se transformer et, en tant que femme, c'est difficile à vivre, enfin pour ma part. (...) Quand je ne rentrais plus dans mes vêtements, c'était la terre qui s'écroulait... Peur de plus plaire à son compagnon... Enfin, 1 milliard de questions sont passées dans ma tête. Je ne savais pas que tomber enceinte allait provoquer tout ça."

Heureusement, Hillary peut toutefois se réjouir d'avoir un compagnon toujours prêt à l'épauler et à essuyer ses larmes lorsque les hormones lui jouent des tours. Sans oublier ses millions de followers, qui se sont empressés de la rassurer en commentaires, lui rappelant au passage l'essentiel : l'arrivée prochaine de son enfant. "Quand ton bébé sera né, tu seras la mère le plus heureuse du monde", "Ne t'inquiète pas, tu es magnifique", "C'est normal d'être angoissée, ne culpabilise pas", "Quand bébé sera la, tu retrouveras ta silhouette", lit-on. Les petits complexes de la jeune femme ne l'empêchent en tout cas pas de multiplier les clichés de son ventre de plus en plus arrondi !