Hillary des Ch'tis enceinte et effrayée : "Je n'ai pas l'instinct maternel"

Fin novembre, Hillary a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'elle était enceinte de son premier enfant. Son compagnon Giovanni Bonamy et elle avaient posté une photo sur laquelle ils dévoilaient une échographie. Depuis, l'ancienne candidate emblématique des Ch'tis (W9) dévoile l'évolution de son baby bump. Il lui arrive également de se confier sur sa grossesse et sur son bébé.

Mardi 21 janvier, Hillary s'est saisie de son compte Instagram afin d'évoquer ses craintes : "Je viens de me poser à la maison. Du coup, je checke quelques petits trucs sur internet concernant les bébés et tout ça. À la base, je n'ai pas l'instinct maternel. Je n'ai jamais vécu avec des enfants. J'espère que ça va bien se passer. Je n'ai pas de doutes, ça va être mon bébé à moi. En fait, généralement, j'ai l'habitude d'être dans des zones de confort, faire de la télé. Je fais ça depuis toujours maintenant. Partir en tournage, ça ne me fait pas peur. Les caméras, ça ne me fait pas peur. Mais là, j'arrive dans un nouveau monde que je ne maîtrise pas du tout, que je ne connais pas. Et va falloir s'adapter." Très vite, la future maman de 28 ans a tenté de relativiser en se disant qu'elle saurait gérer quand son bébé sera né. "Mais quand on y pense quelques secondes, ça fait flipper", a-t-elle toutefois conclu.

Pour rappel, c'est lors du tournage de la saison 2 de la JLC Family (TFX) qu'Hillary a découvert qu'elle était enceinte. Après avoir remarqué certains symptômes, elle avait fait des tests de grossesse. Après le premier qui n'avait pas été concluant, elle avait découvert qu'elle était enceinte et n'avait pas caché sa surprise.