Hillary des Ch'tis enceinte de Giovanni ! Elle dévoile sa première échographie

Une semaine après avoir annoncé ses fiançailles avec Giovanni Bonamy, Hillary a une autre bonne nouvelle : l'ancienne candidate des Ch'tis est enceinte ! Le 23 novembre 2019, elle écrivait ainsi sur son compte Instagram : "Après plusieurs semaines de silence, l'homme de ma vie @gioboyparis sera le futur père de mon enfant. Nous sommes tellement heureux et nous avons l'immense honneur de vous annoncer que bientôt nous serons 3 dans la famille. Rien ne peut me rendre plus heureuse aujourd'hui que de fonder une famille. Ce qui se passe c'est la plus belle chose au monde, un bijou, un miracle de la vie. Tellement de bonheur, de joie, d'émotions ... " La jeune femme ajoute ensuite le stade de sa grossesse : "Nous sommes aujourd'hui à 10 semaines de grossesse.". Et on la découvre brandissant un test de grossesse positif alors que son homme est assis dans une énorme peluche et regarde la première échographie.

10 semaines de grossesse

De son côté, le mannequin de 29 ans a également annoncé la grossesse de sa compagne avec une tendre déclaration. "Je suis resté discret sur ma vie de couple et je le serai aussi avec mon enfant mais je voulais vous l'annoncer.. Je vais être papa. La plus belle chose qui me soit arrivé #PapaGioboy. Eh oui j'ai trouvé la femme de ma vie, ma confidente, ma meilleure amie, la femme de ma vie", a-t-il déclaré via son compte Instagram. Sur cette photographie, le couple est enlacé et regarde également l'échographie (en laissant bien en vue le test de grossesse). En couple depuis plus d'un an et demi, les amoureux avaient officialisé leur relation sur les réseaux sociaux en juillet 2018.