Hillary (Les Ch'tis) et Giovanni : les amoureux posent nus sur la plage, une photo qui étonne !

Si certains couples postent des clichés de leur vacances estivales en amoureux sur la plage (convenablement habillés avec d'élégants maillots de bain), Hillary Vanderosieren et son fiancé Giovanni semblent être de leur côté plus adeptes de "nature" et ont même osé le nudisme sur une plage de France.

Nus comme des vers, les parents de Milo (né en juillet 2021) posent ainsi debout sur le sable chaud avec pour seul accessoire un drap blanc disposé sous leurs pieds. "Là, vous pouvez le dire ! Nous sommes nus", écrit l'ancienne candidate des Princes et des Princesses de l'amour (enceinte de son deuxième enfant) en légende. Visiblement ravi de ce cliché, celui qu'on surnomme Gioboy ajoute : "Attention on a osé. Vous êtes pour ou contre ?"

Du grand n'importe quoi

Choqués par la tournure que prend leurs comptes Instagram respectifs, certains internautes n'ont pas hésité à faire part de leur agacement face à cette publication. "Heu c'est quoi l'intérêt de poster ce genre de photo", "Plus ridicules que ça je pense pas", "C'est trop intime à mon goût... et la photo rend 'froide'", "Du grand n'importe quoi", "Je suis contre ! Je trouve ça un peu vulgaire ! Mettre votre corps à des millions d'abonnés je trouve pas ça terrible ! Après c'est votre corps !", "Juste un avis simple je trouve ça assez intime pour être exposé surtout quand on est parent", "C'est très gênant"... peut-on ainsi lire sur Instagram.

S'il n'a pas précisé s'il avait réalisé cette photographie sur une plage où les naturistes sont acceptés, le couple a finalement décidé de supprimer cette audacieuse publication... "Pourquoi j'ai posté cette photo ? Parce que, depuis deux, trois semaines, je reçois des messages comme quoi je suis toujours à poil. Je me suis dit pourquoi ne pas poster une vraie photo à poil ?" Comparant son cliché à un "nu artistique", elle a choisi d'archiver cette publication ajoutant que cette bonne blague était "drôle 24 heures". Pas au-delà, visiblement.