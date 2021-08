Hillary (Mamans & Célèbres) : Son fils Milo blessé à la tête, énorme frayeur et grosse bosse

"Aujourd'hui il va beaucoup mieux, la bosse a quand même bien dégonflée, il y a un gros bleu quoi mais ça va, il a bien dormi, on a fait en sorte qu'il ne dorme pas du tout du côté où il avait la bosse pour pas qu'il se fasse mal. (...) Le médecin nous a dit :'Soyez prêts, c'est que le début parce qu'il est quand même bien actif donc on se prépare à tout cela et quand il va commencer à marcher je pense que ça va être encore une autre étape..."

Rassurés que le petit garçon se porte bien, plusieurs internautes lui ont également souhaité un bon rétablissement sur Instagram : "Bon rétablissement pour Milo, vous êtes une famille magnifique", "Bon rétablissement pour lui", "Soulagée que tout aille bien alors !", "Magnifique mais dit toi que c'est que le début des bobos !".

Une mésaventure qui ne sera dans quelques jours plus que de l'histoire ancienne pour Hillary, Giovanni et Milo qui vont pouvoir savourer leurs derniers jours en vacances à Mykonos, l'esprit tranquille !