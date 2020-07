Hillary (Les Ch'tis) maman : son accouchement difficile entre "peur et stress"

La vie d'Hillary Vanderosieren a pris un autre sens le 1er juillet 2020. L'ancienne candidate des Ch'tis (W9) a donné naissance à son fils prénommé Milo, fruit de ses amours avec Giovanni Bonamy. Un accouchement de longue haleine comme la belle blonde de 28 ans l'a révélé sur Instagram, le 7 juillet.

Plusieurs jours avant son accouchement, Hillary a disparu des réseaux sociaux. Une absence qui avait beaucoup inquiété ses fans. Aujourd'hui, ses abonnés comprennent mieux pourquoi elle n'a pas donné de nouvelles pendant un moment. Sur son fil d'actualité, Hillary a partagé une nouvelle photo de son bébé, né cinq jours après son terme, et elle. Et en légende, elle a raconté son accouchement difficile. "Tout a commencé une semaine avant son arrivée. Je suis entrée à l'hôpital pour un déclenchement, croyant que le bébé allait arriver. Nous étions comme des fous à l'idée de devenir parents", a tout d'abord écrit la jeune femme.

Malheureusement, Hillary est vite redescendue de son petit nuage, car elle a été déclenchée à deux reprises et cela... n'a pas fonctionné. Le troisième jour de son hospitalisation, heureusement, le travail a commencé. "Me voilà en salle d'accouchement, prête physiquement et mentalement à accoucher :) Gioboy à mon chevet pour m'aider, m'épauler. (...) Nous arrivons aux contractions de travail. Bien évidemment, ayant trop mal, je demande à un moment donné la péridurale. Nous voyons qu'à chaque contraction, le coeur du bébé baisse et baisse et baisse encore. Nous étions à 9 cm d'ouverture du col, le travail était quasiment fait", a poursuivi la grande amie de Jazz.

Si elle pensait accoucher par voie basse, Hillary a bien vite compris que cela ne se passerait pas comme dans ses rêves : "Là, les médecins arrivent, on ressent en nous la peur, le stress, beaucoup de peur pour le bébé. Après analyse du médecin, en une fraction de seconde, j'étais au bloc pour une césarienne, pour sortir notre petit Milo. Notre bébé est donc né sous césarienne à 19:07, car le cordon était enroulé plusieurs fois autour du cou de Milo." Fort heureusement, aujourd'hui, le petit prince est en parfaite santé et Hillary et Giovanni sont les plus heureux du monde.