Hillary des Ch'tis a-t-elle accouché ? Sa disparition des réseaux intrigue...

L'accouchement d'Hillary Vanderosieren était prévu pour le 26 juin 2020, mais à ce jour, l'annonce de la naissance de son enfant n'a pas eu lieu. Depuis plusieurs jours, la star de télé-réalité devenue influenceuse a d'ailleurs tout simplement disparu des réseaux sociaux. Son compagnon, le mannequin Giovanni Bonamy, aussi. S'il paraît presque évident que leur enfant est né, une question se pose : est-ce que tout va bien pour le couple ? Certains fans sont inquiets...

Hillary des Ch'tis et son fiancé ont l'habitude de tout partager avec leurs abonnés : séances photo, moments d'intimité, allers-retours à l'hôpital... ils ne cachent jamais rien. Alors, l'absence totale de communication de leur part, que ce soit sur Instagram ou Snapchat, étonne. Aux dernières nouvelles, la jolie jeune femme se rendait tous les jours à l'hôpital pour faire des monitorings afin de s'assurer que son bébé se portait bien. Une attention particulière, car son terme était dépassé. Puis, plus rien, silence complet.

Nous sommes le 2 juillet 2020, soit cinq jours après le terme, et ce silence laisse envisager trois options : Hillary a accouché dans le plus grand secret et elle a peut-être négocié avec un magazine la diffusion des photos et des informations sur ce grand moment ; Hillary est sur le point d'accoucher (mais pourquoi ne pas informer ses abonnés ?) ; Hillary ou son bébé ont fait face à des complications, ce qu'on lui ne souhaite surtout pas.

Comment oublier en effet ce qu'il s'est passé avec Jessica Thivenin ? Un très long silence avait suivi son accouchement, des questions se posaient et, quelques jours plus tard, elle avait fini par annoncer que son fils Maylone (8 mois le 7 juillet) avait été opéré pour une atrésie de l'oesophage.

C'est le 23 novembre 2019 que le couple a annoncé la grossesse d'Hillary. "Après plusieurs semaines de silence, l'homme de ma vie Giovanni Bonamy sera le futur père de mon enfant. Nous sommes tellement heureux et nous avons l'immense honneur de vous annoncer que bientôt nous serons trois dans la famille. Rien ne peut me rendre plus heureuse aujourd'hui que de fonder une famille. Ce qui se passe, c'est la plus belle chose au monde, un bijou, un miracle de la vie. Tellement de bonheur, de joie, d'émotions ... ", avait déclaré la jeune femme sur les réseaux sociaux alors qu'elle était à dix semaines de grossesse.