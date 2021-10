Mariage d'Hillary Vanderosieren et Giovanni : cérémonie de princesse, plusieurs robes... les détails (EXCLU)

"Ma promesse est de t'aimer pour l'éternité". En novembre 2019, Hillary Vanderosieren a annoncé ses fiançailles avec Giovanni Bonamy un peu plus d'un an seulement après leur coup de coeur l'un pour l'autre. Et puis, tout s'est très vite enchaîné. Le couple a accueilli son premier enfant en juillet 2020, le petit Milo, et la pandémie est apparue. Ainsi, impossible pour Hillary Vanderosieren de préparer le mariage de ses rêves. Mais alors que la vie reprend son cours normal, l'ancienne candidate de télé-réalité a révélé que la date de son union avec Giovanni était enfin fixée au 22 juin 2022. La future Mme Bonamy a accepté de répondre aux questions de Purepeople.com à ce sujet.

"Ce qu'on voulait à la base c'était se marier cette année mais avec la Covid, tous les mariages ont été décalés donc on a pris 2022. Sans la Covid, on se serait marié un an plus tôt", a-t-elle d'abord tenu à souligner. Hillary Vanderosieren a ensuite expliqué que les préparatifs avançaient doucement mais sûrement. "J'ai trouvé ma wedding planner, on a trouvé le lieu, ce sera en France près de Bordeaux. On a fait la liste des invités mais il y a toujours des choses à modifier. Et sinon, pour ma robe j'attend de perdre du poids pour savoir ce que je peux mettre, c'est difficile de se projeter", nous a-t-elle confié.

Une chose est sûre en revanche, la jolie blonde de 29 ans compte bien être la reine du jour et de la nuit : "Je pense que je vais porter plusieurs robes. J'en veux une un peu princesse mais pour la soirée ce ne serait pas très confortable donc je pense porter deux ou trois robes."

Rappelons qu'avant de se marier, Hillary Vanderosieren va donner naissance à son deuxième enfant. C'est encore un petit garçon qu'elle attend, lequel devrait pointer le bout de son nez au cours du mois de novembre.

